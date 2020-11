Unbekannte zünden Kettenbagger auf RWE-Baustelle an

Im Rheinischen Revier. Eine Polizeistreife entdeckte den Brand in der Nacht zu Montag zwischen Kuckum und Venrath. Feuer richtete hohen Sachschaden an.

Auf einer Baustelle des Energiekonzern RWE ist in der Nacht zu diesem Montag (9. November 2020) ein Kettenbagger völlig ausgebrannt. Eine Polizeistreife hatte den Brand gegen zwei Uhr in der Frühe an der K19 zwischen den Ortschaften Kuckum und Venrath bemerkt, nicht weit vom Tagebau Garzweiler. "Die Kollegen hatten den Feuerschein gesehen", berichtete ein Sprecher der zuständigen Polizei Aachen.

Erste Schätzungen gegen von einem Sachschaden im hohen fünfstelligen Euro-Bereich aus. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Der oder die Täter hatten auch einen Baucontainer aufgebrochen. Der Container und das darin enthaltene Werkzeug wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. Konkrete Hinweise gibt es bislang noch nicht: "Die Ermittlungen dauern an", sagte der Sprecher.

Die Rodungssaison läuft

RWE hatte kürzlich mit Rodungsarbeiten am Tagebau Garzweiler begonnen. Die Polizei ist in dem Bereich verstärkt unterwegs. In der vergangenen Woche schritten Beamte mehrfach bei Protesten von Braunkohlegegnern ein - beispielsweise, um eine Baggerbesetzung zu verhindern oder Arbeitsbereiche zu schützen.

In Lützerath protestierten Aktivisten am vergangenen Donnerstag in über Straßen und Wegen gespannten Seilen. In einem Fall habe man eine Person herunterbitten müssen, weil die Seilkonstruktion verkehrsgefährdend war, hatte die Polizei mitgeteilt. Mit Keyenberg, Kuckum, Ober- und Unterwestrich sowie Beverath sollen dem Tagebau Garzweiler bis zum Jahr 2028 noch fünf Dörfer weichen. Bei Keyenberg bauen Kohlegegner Baumhäuser.