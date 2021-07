Tierquälerei: Ermittlungen gegen Schlachtbetrieb in Werne

Kreis Unna. Nach Hinweisen von Tierschützern ist im Kreis Unna eine Tiersammelstelle geschlossen worden. Mitarbeitern wird schwere Tierquälerei vorgeworfen.

Nach Schließung einer Viehsammelstelle im Kreis Unna wegen des Verdachts massiver Tierschutzverstöße ermittelt die Staatsanwaltschaft. Die Tierschutzrechtsorganisation Soko Tierschutz habe Strafanzeige gestellt und Videomaterial geliefert, sagte ein Sprecher der Dortmunder Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Bereits in der vergangenen Woche habe es Durchsuchungen an mehreren Standorten gegeben. Die Ermittlungen richteten sich gegen einen Schlachtbetrieb in Werne, hieß es. Mehrere Medien hatten berichtet.

Am vergangenen Freitag hatte der Kreis Unna mitgeteilt, dass die Behörden eine Viehsammelstelle schließen - in Abstimmung mit dem NRW-Landwirtschaftministerium. „Bis auf Weiteres wird an dieser Sammelstelle nicht mehr mit Tieren gehandelt.“ Mitarbeitern der Stelle werde grundsätzlich ein weiterer Umgang mit Tieren untersagt. teilte der Kreis Unna mit. Anlass des Einschreitens seien Hinweise der Tierrechtsorganisation Soko Tierschutz (externer Link), die einen „begründeten Verdacht auf massive Verstöße gegen das Tierschutzgesetz“ nahelegten.

Kranke Kühe und Pferde wurden gequält

Einem Beitrag der ARD-Sendung „Fakt“ vom Dienstagabend zufolge wurden kranke, nicht transportfähige Pferde und Kühe gequält und von der Sammelstelle an Schlachtbetriebe geliefert. Die Sammelstelle werde von einer Firma unterhalten, die unter anderem auch eine Schlachterei und eine Metzgerei betreibe. Die Staatsanwaltschaft wertet nun beschlagnahmtes Material aus. Es handele sich um sehr umfangreiche Daten und auch große Mengen an Videomaterial, sagte der Sprecher auf dpa-Anfrage.

Das betroffene Metzgerei-Unternehmen teilte auf seiner Internetseite mit, man sei über die Aufnahmen der Tierschutzorganisation „schockiert“. Den beschuldigten zwei Mitarbeitern sei „mit sofortiger Wirkung gekündigt (worden).“ Das Unternehmen versicherte, mit den Behörden bei der Aufklärung zu kooperieren. „Tierschutzverstöße werden in unserem Unternehmen in keiner Weise geduldet. In den knapp 100 Jahren seit Bestehen des Familienunternehmens gab es bei uns keine Verstöße gegen den Tierschutz. Wir stehen auch und insbesondere jetzt zu unserer Verantwortung.“ (mit dpa)

