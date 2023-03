Sirenen-Warntag in NRW: Das sollten Sie zum Alarm wissen

Landesweiter Warntag: In NRW heulen am Donnerstag (9. März) wieder überall die Sirenen. Auch über das System Cell Broadcast wird dann gewarnt.

Am Donnerstag (9. März) ist landesweiter Sirenen-Warntag in Nordrhein-Westfalen.

Um 11 Uhr heulen dann überall die Sirenen - es wird aber auch über andere Kanäle gewarnt.

Wir haben alle wichtigen Informationen rund um den Warntag in NRW gesammelt.

Es ist wieder so weit: In Nordrhein-Westfalen heulen am Donnerstag (9. März) die Sirenen. Dann findet der nächste landesweite Warntag statt. Wir haben alle Informationen rund um den Alarm gesammelt.

Warntag in NRW: Wann heulen die Sirenen?

Los geht es mit dem Alarm am Donnerstag (9. März) um 11 Uhr. Dann werden alle Warnsysteme in Nordrhein-Westfalen ausgelöst. Das sind zum einen die Sirenen in jeder Stadt, aber auch Warn-Apps und das neue System Cell Broadcast. Mehr Infos zu "Cell Broadcast" gibt es hier.

Sirenen-Alarm in NRW: Über welche Wege wird gewarnt?

Am Warntag wird die Bevölkerung über verschiedene Wege informiert, um einen möglichst großen Teil der Menschen zu erreichen:

Sirenen: In den Städten heulen die Sirenen. In ganz NRW sind das um die 5000 Stück.

In den Städten heulen die Sirenen. In ganz NRW sind das um die 5000 Stück. Warn-Apps: auch Apps wie "Nina" vom Bundesamt für Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe oder "Katwarn" vom Fraunhofer Institut senden eine Warnung aus.

auch Apps wie "Nina" vom Bundesamt für Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe oder "Katwarn" vom Fraunhofer Institut senden eine Warnung aus. Medien: Auch auf Social Media, im Fernsehen oder Radio werden Warnungen ausgesendet und verteilt. Auch einige Verkehrsanbieter schließen die Warnmeldungen an ihre Verkehrssysteme an.

Auch auf Social Media, im Fernsehen oder Radio werden Warnungen ausgesendet und verteilt. Auch einige Verkehrsanbieter schließen die Warnmeldungen an ihre Verkehrssysteme an. Cell Broadcast: Das neue System sendet einen Warntext und einen lauten Ton auf die Handys.

Das neue System sendet einen Warntext und einen lauten Ton auf die Handys. Werbetafeln: Neu bei diesem Warntag: Auch Stadtwerbetafeln der Firma Ströer können angesteuert werden.

Warntag in NRW: So in etwa sieht die Warnmeldung durch Cell Broadcast auf. Im Dezember 2022 wurde das System getestet. Foto: Oliver Berg/dpa

Sirenen in NRW: Was bedeuten die Töne?

Das Sirenengeheul weist im Ernstfall auf Gefahren wie z.B. Brände, Hochwasser oder Chemieunfälle hin. Am Warntag sind in NRW folgende Signaltöne zu hören:

Warnung: ein an- und abschwellender Ton (Dauer: circa 1 Minute)

Entwarnung: Dauerton (Dauer: circa 1 Minute)

Probealarm: Kombination aus Entwarnung, Warnung und Entwarnung

Sirenen-Warntag in NRW: Was ist dieses Mal neu?

In diesem Jahr wird auch zentral aus dem Lagezentrum der Landesregierung das Modulare Warnsystem ausgelöst (Warnstufe 1). Damit können dieses Mal erstmals auch Stadtwerbetafeln der Firma Ströer angesteuert werden - das sind landesweit mehr als 1000 Stück.

Warntag in NRW: Warum gibt es das überhaupt?

Bereits seit 2018 werden regelmäßig Warntage durchgeführt - um die vorhandenen Systeme auf ihre Funktionalität zu überprüfen. Der letzte bundesweite Warntag fand am 8. Dezember 2022 statt. Er wurde wegen des Ukraine-Kriegs nach hinten verschoben.

Die Flutkatastrophe im Juli 2021 hatte zudem große Mängel im Katastrophenwarnsystem offenbart.

Ziel des Probealarms ist es, die Bevölkerung mit den Signalen und Warnungen vertraut zu machen, damit sie bestmöglich auf den Ernstfall vorbereitet sind. Außerdem soll überprüft werden, ob es Mängel bei der Technik gibt.

Warntag in NRW: Ströer-Werbetafeln weisen zum ersten Mal - wie hier in Essen - auf den Warntag am 9. März hin. Foto: André Hirtz / FFS

Cell Broadcast: Was hat es mit dem neuen System auf sich?

Cell Broadcast ist ein neues Warnsystem, das offiziell seit Februar 2023 in Deutschland im Einsatz ist, aber bereits beim bundesweiten Warntag im Dezember 2022 getestet wurde. Mit dem System sollen im Ernstfall mehr Menschen erreicht werden als bisher.

Cell Broadcast verschickt Warnungen an Mobilfunkgeräte - auf den Smartphones wird dann ein Warntext angezeigt sowie ein lauter Ton ausgespielt. Für die Nutzung muss keine App installiert werden und es ist auch keine Registrierung nötig. In vielen anderen Ländern wird das System bereits genutzt.

Detaillierte Informationen rund um das neue Warnsystem gibt es z.B. online bei der Verbraucherzentrale.

Landesweiter Warntag in NRW: So berichten unsere Lokalredaktionen:

