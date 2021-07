Zustellprobleme durch Unwetter: Abonnenten lesen gratis

Hagen Ein massives Unwetter hat für Probleme bei der Zustellung unserer Zeitung gesorgt. Daher steht Abonnenten unser E-Paper nun gratis zur Verfügung.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in der Nacht zu Mittwoch kam es im gesamten Verbreitungsgebiet unserer Zeitung zu heftigen Regenfällen. Die Unwetter waren punktuell so massiv, dass es kein Durchkommen mehr gab. In Hagen fielen in wenigen Stunden 210 Liter Regen pro Quadratmeter. Einzelne Stadtteile waren stundenlang gar nicht oder nur mit schwerem Gerät zu erreichen.

Für die Reporter im Außeneinsatz, aber auch für unsere Zusteller war die Situation mancherorts sehr gefährlich. Folglich kam es punktuell zu Störungen bei der morgendlichen Zustellung der Tageszeitung.

Wir haben uns daher entschlossen, unser E-Paper freizuschalten. Leser haben die Möglichkeit, die Zeitung kostenfrei in digitaler Form zu lesen. Hier geht´s zum E-Paper Ihrer WESTFALENPOST wp.de/e-paper, Leser der Westfälischen Rundschau klicken hier wr.de/e-paper.

