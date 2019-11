Illuminierte Fachwerkhäuser und geschmückte Weihnachtshütten: Gewinnen Sie zehn mal einen Gutschein für den Weihnachtsmarkt im Freilichtmuseum.

WP-Gewinnspiel: Weihnachtsmarkt im Freilichtmuseum Hagen

Hagen. Am ersten Adventswochenende vom 29. November bis 1. Dezember 2019 öffnet das Hagener LWL-Freilichtmuseum für drei Tage, um mit dem „Romantischen Weihnachtsmarkt“ stimmungsvoll in den Advent zu starten. Die anheimelnde Atmosphäre zwischen den illuminierten Fachwerkhäusern und den geschmückten Weihnachtsmarkthütten macht ihn seit Jahren zu einem Besuchermagneten. Etwa 85 sorgfältig ausgesuchte Aussteller zeigen in den historischen Häusern und kleinen Hütten anspruchsvolles Handwerk und Kunstgewerbe. Begleitet wird der Weihnachtsmarkt durch Live-Musik von traditionellen Posaunenchören und fröhlichem Jazz.

Heute können Sie, liebe Leser, zehn Mal einen Gutschein (jeweils für max. vier Personen) für einen Besuch des Weihnachtsmarktes im Hagener Freilichtmuseum sowie zehn Mal einen Gutschein für Kaffee und Kuchen in den Museumsterrassen gewinnen. Mehr Infos: www.lwl-freilichtmuseum-hagen.de.

Datenschutzhinweise nach DSGVO erhalten Sie unter www.funkemedien.de/datenschutzinformation oder der kostenfreien Rufnummer 0800 8043333. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich einverstanden, dass im Falle eines Gewinnes Ihr Name und Wohnort in der WP veröffentlicht werden.