WP-Adventskonzert bringt Streicheleinheiten für die Seele

Hagen. Begeisterte Musiker, glückliches Publikum, tolles Programm: So war das WP-Adventskonzert mit den Salonlöwen. Noch bis Januar in der Mediathek

Werner Köhn hebt den Geigenbogen. Atemlose Stille. Blickkontakt. Der Primgeiger nickt unmerklich. Und dann geht die Post ab beim digitalen WP-Adventskonzert. Denn die Salonlöwen wärmen das Publikum mit einem schmissigen Foxtrott auf. In der nächsten Dreiviertelstunde lauschen die Zuhörer an ihren digitalen Endgeräten Zuhause, auf der Arbeit oder unterwegs wie verzaubert den Melodien und Rhythmen, mit welchen die Salonlöwen dem Publikum eine kleine Auszeit von den Sorgen des Alltags schenken. Corona-Angst, Einkaufshektik, Streit um die Impfpflicht, Probleme wegen der Folgen der Flutkatastrophe, Stau und Lärm durch die gesperrte Brücke auf der A 45: Das alles lässt sich mit wunderbarer Musik für einen Moment vergessen, damit geplagte Seelen wieder Luft holen können.

Musik stiftet Gemeinschaft

Musik stiftet Gemeinschaft, sogar dann, wenn die Zuhörer nicht im Saal sitzen, sondern ein virtuelles Publikum bilden. Das ist für WP-Chefredakteur Dr. Jost Lübben der Grund, warum er das Projekt Adventskonzert nun bereits zum zweiten Mal aufgelegt hat, als Dankeschön zum 75-Jahr-Jubiläum der Westfalenpost für Mitarbeiter, Leserinnen und Leser sowie die große Musikgemeinde in der ganzen Region. „Eigentlich hätten wir uns gewünscht, dass wir dieses Konzert mit Menschen machen können, wir wollten Menschen einladen, die in der Pandemie den Alltag organisiert haben, die an der Kasse saßen, in den Kliniken Kranke gepflegt haben, die von der Flut betroffen sind oder beim Aufräumen geholfen haben. Das geht leider nicht. Aber die Salonlöwen sind da und kommen nun aus dem Pressehaus digital zu Ihnen nach Hause.“

Die ersten Reaktionen sind überwältigend positiv. Fast 2000 Zuhörerinnen und Zuhörer haben die Übertragung ab 18.30 Uhr über alle Kanäle verfolgt. Bis Redaktionsschluss sind immer noch neue Hörer eingestiegen. Das Konzert ist nun vier Wochen lang kostenfrei abrufbar. „So schön, danke. Das versüßt mir heute wirklich den Tag“, freut sich Gabriele Landfried aus Brilon. Rita Maurer aus Hallenberg schreibt zum virtuellen Musikerlebnis: „Mein erster Konzertbesuch mit Birkenstock-Schlappen.“

Werner Köhn und Yang Zhi, der die obligate Violine spielt, lächeln sich zu. Alexander Schwalb setzt statt der Klarinette das Saxophon an. Sexy Saxophon. Jetzt gilt es. Mit wunderbar beseeltem Gesang schwebt die Melodie von Dimitri Schostakowitschs Walzer Nr. 2 in den Himmel, darüber jauchzen die Geigen auf.

Besonderes Rhythmusgefühl

Salonmusik ist nicht einfach nur ein Spiel nach Noten. Die Musiker brauchen jenes besondere Rhythmusgefühl, jenes Gespür für die Musik zwischen den Noten, für den Swing. Und die Hagener Salonlöwen, im Hauptberuf alle Hagener Philharmoniker, spielen mit solcher Freude und solcher Leidenschaft, dass das Dach des ehrwürdigen Pressehauses in Hagen wackelt.

Schnell und immer schneller geht es bei „In Zagreb“ zur Sache. Rüdiger Brandt und Hubert Otten feuern den pikanten Rhythmus aus der Tiefe mit Kontrabass und Cello an. Noch schneller. Und noch schneller. Die Bogen fliegen über die Saiten. So ist es gut. Hubert Otten lächelt am Kontrabass.

Die Videokameras bringen die Musiker dem Publikum am Bildschirm ganz nah. Die Liveatmosphäre fehlt zwar, dafür ermöglicht die Kamera jedoch Momentaufnahmen auf Spielsituationen, die im Konzertsaal nicht möglich sind. In der Besetzung Klarinette, Geigen, Cello, Kontrabass und Klavier realisieren die Salonlöwen eine große Vielfalt an Klangfarben. Betörender Walzerschmelz (Faust-Walzer) trifft auf exotische Fandango- und Habanera-Rhythmen (Carmen-Suite). Steffen Müller-Gabriel ist als Mann am Klavier sozusagen der Joker, denn das Klavier wird in der Salonmusik als Rhythmus-, Harmonie- und Melodieinstrument gleichermaßen eingesetzt.

Ein eifersüchtiger Tango

Jetzt lässt der Pianist Akkordkaskaden in den freien Raum stürzen. Werner Köhn antwortet mit leidenschaftlichem Geigenstrich, weint, fleht, jubiliert, bis sich das hochvirtuose Violinsolo in einen feurigen Tango (Jalousie) entlädt.

Die Musiker haben Freude

Die Salonlöwen spielen schon 20 Jahre zusammen, das merkt man an vielen schönen Details. Die Melodien wirken wie mit einem Atem ausmusiziert, die Rhythmen sind knackig, die Einsätze kommen auf den Punkt. Man verständigt sich mit den Augen. Und die Musiker sind Freunde, sie haben Freude an ihrem Spiel. Rauschhaft schwingen sich die Melodien in der „Westside“-Story auf, jedes Instrument erhält einmal die Führung, lotet seinen Tonraum aus, gleich zwei unterschiedlich gestimmte Klarinetten und das Saxophon setzt Alexander Schwalb ein, um das Klangbild so ausdrucksstark wie möglich zu gestalten. Mambo. America. Herzklopfen. Die Löwen können auch wild.

Zum Abschluss verschenken die Salonlöwen Streicheleinheiten für die Seele. Ein Weihnachtslieder-Potpourri von „Es ist ein Ros’ entsprungen“ bis „Stille Nacht“ lässt die Stunde besinnlich ausklingen. Die Geigen jauchzen, das Klavier brilliert, Cello und Kontrabass singen in den tiefen Lagen, und immer wieder windet die Klarinette glitzernde Tongirlanden um die bekannten Melodien. Mit der Zugabe des Luther-Chorals „Vom Himmel hoch“ endet das WP-Adventskonzert 2021. Chefredakteur Jost Lübben: „Ich freue mich darauf, Sie im Neuen Jahr gesund wiederzusehen.“

Das WP-Adventskonzert ist noch bis Mitte Januar unter wp.de/adventskonzert abrufbar

