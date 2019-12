Welver: Wo Schokolade geschminkt, geföhnt und gehört wird

Fast wirkt das wie eine kleine Zeremonie. Eine, die ein bisschen befremdlich wirkt. „Ich genieße Schokolade mit allen Sinnen“, sagt Karin Steinhoff (47). Sie meint das ernst. Sie schaut die dunkle Schokolade an, hält sie ins Licht, bricht eine Ecke ab. Das kleine Stück führt sie mit beiden Händen zum Ohr, bricht es in der Mitte durch. Danach rubbelt sie mit dem Daumen über die Süßigkeit, riecht an der angerauten Stelle. Dann steckt sie das Stückchen in den Mund. Dabei hält sie sich die Nase zu und schiebt die süße Ecke im Mund von vorn nach hinten, von rechts nach links.

Auf die richtige Temperatur kommt es an: Karin Steinhoff lässt die Schokolade fließen. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Erst dann atmet sie. Atmet den süßen Geschmack. Sinnt den Aromen nach. Eine „kleine Schokoladenreise“ nennt sie das. „Die Kakaobutterkristalle geben den Geschmack zu unterschiedlichen Zeitpunkten frei“, erklärt sie. Im Ernst jetzt? Ja, offenbar. Das ist aber was für Fachleute. Fachleute wie Karin Steinhoff. Sie ist eine von 37 Schokoladen-Sommeliers weltweit.

„Schöne Kakao-Note zunächst“, sagt sie, „dann kommt ein bisschen Karamell durch. Und zum Schluss ein Hauch von Rauch.“ Vorbei ist die Zeremonie. „Wenn man auf diese Art verkostet, dann wird man auch nicht dick davon, weil es einfach zu lange dauert“, lacht sie.

Die richtige Temperatur ist wichtig

Muss denn das ganze Prozedere sein? Für sie: ja. Sie schaut die Schokolade an, um zu sehen, ob sie schön glänzt. Denn ist sie stumpf oder streifig, dann war die Temperatur bei der Verarbeitung nicht ideal. „Da kommt es auf das Grad genau an“, sagt sie. 32 bis 33 Grad müssen es bei dunkler Schokolade sein. Je heller die Schokolade, desto niedriger die perfekte Verarbeitungstemperatur. Eine Mitarbeiterin steht neben ihr in der Backstube und föhnt einen Topf mit flüssiger Schokolade auf Betriebstemperatur. Peinlich genau erfasst sie den Fortgang ihrer Arbeit mit einem Thermometer. Keine erhöhte Temperatur. Puls? Stabil.

Karin Steinhoff hört die Tafel Schokolade bei der Verkostung auch an, denn diese muss beim Abbrechen satt knacken und eine schöne Bruchkante hinterlassen. Sie fühlt und riecht und schmeckt. Und testet aus. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit. Advent ohne Schokolade. Das wäre ja wie Sommer ohne Sonne.

Kürbiskern-Nougat und Salz-Karamel

„Diese Wochen sind eine Ausnahmesituation“, sagt sie, „wir müssen zehn Kilogramm Pralinen herstellen.“ Eine wiegt 10 Gramm. Tausend Stück also. Alle fein geschminkt. So heißt das, wenn die Formen hauchdünn ausgegossen werden. Wie in einem Atelier sieht das in der Backstube des Schokoladen-Cafés in Welver im Kreis Soest aus. Im Schrank stehen die kleinen Pöttchen mit Schminkfarbe: himmelblau, blutrot, sattes Ocker, giftgrün. Auf Tabletts liegen die fertigen Exemplare: Kürbiskern-Nougat, Salz-Karamel, Vanille-Tonkabohne.

Die Grenzen dessen, was man mit Schokolade alles anstellen kann, sind fließend. „Fisch mit weißer Schokolade war nicht meins“, sagt sie. Ihre Empfehlung: Auf rohen Schinken und getrocknete Cocktailtomaten Schokolade streuen. Brokkoli, Fenchel, Paprika - passten bestens zur Schokolade. Und rote Beete erst: Erdiges, Fruchtiges und Süßes gäben eine gar zauberhafte Kombination. Gut auch: Schokolade mit Sojasauce. Und das Kürbiskern-Nougat erst…

Ist die Supermarkt-Schokolade zu empfehlen?

Im Jahre 2003 hat Karin Steinhoff die Bäckerei der Eltern übernommen. Seit 125 Jahren gibt es den Betrieb jetzt. Die Arbeit machte ihr von Beginn an Spaß, „aber irgendwie dachte ich dann, dass ich noch etwas anderes machen möchte“. Sie entdeckte ihre Schokoladenseite. Im vergangenen Jahr ließ sie sich deswegen zur Sommelière ausbilden. Sechs Monate dauerte das. Nur in Deutschland wird das überhaupt angeboten – und das auch erst seit 2017. Kosten: 3000 Euro.

Schokolade, die zur Praline wird: Karin Steinhoff präsentiert einen Teil ihrer Arbeiten. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Und was ist jetzt, liebe Fachfrau, mit der Schokolade, die der normale Mensch in der Weihnachtszeit in sich hineinstopft? Die er im Supermarkt kauft? Ist die zu empfehlen? Oder die Schokolade aus dem Adventskalender der Kinder? Karin Steinhoff rümpft ein bisschen die Nase. Sie will niemandem den Schokoladengenuss madig machen. „Die klassischen Schokoladen kann man schon kaufen“, sagt sie. „Ich würde mir aber wünschen, dass Schokolade teurer werden würde, weil die Kakaobauern von den jetzigen Preisen nicht leben können und deshalb die Kinder auf den Plantagen mithelfen müssen“, sagt sie.

Aroma: floral, erdig, rauchig

Sie achte daher darauf, dass sie nur fair gehandelte Ware verarbeite. Die Bohnen aus der Dominikanischen Republik gäben ein florales Aroma, die von der Elfenbeinküste schmeckten eher erdig, die aus Papua-Neuguinea hätten eine rauchige Note, weil sie wegen der hohen Luftfeuchtigkeit nicht in der Sonne trockneten, sondern in Öfen.

Das alles kann man schmecken? Erstaunlich. Wird ihr denn das mit der Schokolade nicht irgendwann auch zuviel? „Manchmal am Abend“, sagt sie, „freue ich mich einfach nur auf ein Käsebrot.“

__________________________________________



Drei Dinge, die Sie über Schokolade noch wissen sollten

1. Welche Schokolade sollte ich kaufen? „Am besten“, sagt Karin Steinhoff, „Herkunftsschokolade.“ Diese stammt aus einer bestimmten Herkunftsregion oder von einer bestimmten Plantage. Jede hat ihre eigenen Besonderheiten – wie beim Wein. Herkunftsschokolade gibt’s im Bio- oder Supermarkt.

2. Worauf muss ich achten? Je kürzer die Zutatenliste, desto besser. Gilt auch bei Schokolade. Vier Euro müssten 100 gr Schokolade für höhere Ansprüche schon kosten, sagt Steinhoff.

3. Wie lagere ich Schokolade? Am besten bei 18 Grad und aromadicht. Besonders Hitze schadet der Schokolade. Dann wandert das Fett aus der Kakaobutter an die Oberfläche und bildet weiße Flecken. Sieht aus wie Schimmel, ist es aber nicht.