Wo in Südwestfalen viele Menschen mit Diabetes Typ 2 leben

Anja Ohlrogge bringt die beiden Zinken der Stimmgabel mit Daumen und Zeigefinger zum Schwingen. Die Metallstäbe bewegen sich so schnell hin und her, dass sie verwischen. Ohrlogge hält das untere Ende des Instruments an den Fuß ihrer Patientin, erst der linke, dann der rechte. „Sagen Sie mir, wenn Sie die Vibration nicht mehr spüren“, lautet die Anweisung für die Dame auf der Liege. „Ist weg“, sagt die nach nur wenigen Sekunden – die Stimmgabel vibriert noch immer.

Was heißt das? Die Patientin hat in beiden Füßen kein 100-prozentiges Gefühl mehr. Eine Folge ihrer Erkrankung: Diabetes mellitus Typ 2, auch Altersdiabetes genannt. Doch mittlerweile trifft der Begriff „Volkskrankheit“ besser zu.

Hochrechnung der AOK zu Diabetes Typ 2 in Westfalen-Lippe

Jeder zwölfte Deutsche ist Typ 2-Diabetiker, das sind 7,1 Millionen Menschen. In Westfalen-Lippe sind 718.000 Menschen betroffen, davon sind mehr als die Hälfte über 70 Jahre alt. Das geht aus dem Gesundheitsatlas Diabetes der AOK hervor. Laut dem Deutschen Diabetes-Zentrum (DDZ) steigt die Zahl an Diabetikern in der Bundesrepublik „alle 135 Sekunden“; Wissenschaftler erwarten für das Jahr 2040 bundesweit rund 12 Millionen Erkrankte. Und die Dunkelziffer dürfte noch höher sein, denn viele wissen nicht einmal, dass sie Diabetes haben.

Die AOK hat erstmals die Häufigkeit von Diabetes Typ 2 für die 18 Kreise und neun kreisfreien Städte im Landschaftsverband Westfalen-Lippe hochrechnen lassen (siehe Grafik) – und zwar in Bezug auf die jeweilige Gesamtbevölkerung. In Südwestfalen liegen die Kreise und Kommunen bis auf die Kreise Olpe und Soest jeweils über dem Bundesdurchschnitt von 8,6 Prozent. Den niedrigsten Wert in NRW hält Münster mit 5,91 Prozent der Einwohner; Bottrop den höchsten mit 11,1 Prozent.

Immer häufiger erkranken junge Menschen

Eine valide Erklärung für die unterschiedliche Verteilung in der Region hat Tom Ackermann, Vorstandsvorsitzender der AOK Nordwest, nicht: „Wir wissen nur, dass auch soziodemografische Merkmale wie Sozialstatus, Bildung und Alter eine Rolle spielen.“

Allerdings ist das Alter mittlerweile wohl kein starker Risikofaktor mehr „Die Zahl der Betroffenen nimmt immer weiter zu“, bestätigt Dr. Robert A. van der Meij, Diabetologe in Hagen. Und: Vermehrt erkranken auch viele Jüngere an dem Diabetes Typ 2, beobachtet der Arzt. „Das hat es früher gar nicht gegeben.“ Sein jüngster Patient sei 17 Jahre alt. Woran das liegt? Unter anderem an einer ungesunden Ernährung.

Wenig Bewegung und viel Stress können Ursachen für Diabetes sein

Sie kann neben der genetischen Veranlagung sowie mangelnder Bewegung und Stress Ursache für eine Diabetes-Erkrankung sein. Ein Problem sind die Kohlenhydrate, zu viele sorgen für einen hohen Insulinspiegel. Doch bei Typ 2-Diabetikern wirkt das Hormon hinsichtlich der Senkung des Blutzuckers schlicht nicht. „Stellen Sie sie sich ein Auto vor: Bei Typ 1 haben Sie fünf Liter Benzin im Tank, verbrauchen aber zehn. Sie haben also zu wenig. Bei Diabetes Typ 2 ist der Tank voll, aber der Motor ist kaputt“, erklärt Dr. Robert A. van der Meij. Deshalb sei der Diabetes mellitus Typ 2 auch der „gefährlichere“ Diabetes.

Problem sind versteckte Zucker in Lebensmitteln

Wichtig sei es, Kohlenhydrate zu reduzieren. Aber da mache die Lebensmittelindustrie nicht mit, so van der Meij. Sie sind in vielen Nahrungsmitteln enthalten, wo man sie nicht unbedingt vermutet: z.B. in Brot, Nudeln oder Tomatensoße. Weshalb sie auch versteckte Zucker genannt werden. Überschüssige Kohlenhydrate werden in Fett umgewandelt, weshalb Typ 2-Diabetiker oft übergewichtig sind. Auch hier hat die AOK ermittelt, wie häufig Adipositas, sprich Übergewicht, in Westfalen-Lippe ist. Demnach gibt es die meisten Fälle im Märkischen Kreis, Hagen sowie Herne, Hamm, Gelsenkirchen und Bottrop.

Diabetes kann aber weitaus schlimmere Folgen haben. So können die peripheren Nerven geschädigt werden, z.B. eben an den Füßen. Auch das Risiko für Folgeerkrankungen wie Herzinfarkte, Schlaganfälle, Nierenschäden und Erblindung ist für Diabetiker deutlich erhöht. Das Deutsche Diabetes-Zentrum spricht im Vergleich zu Menschen ohne Diabetes von einer doppelt so hohen Sterberate.

Gesunde Ernährung kann Diabetes verhindern

Bevor Betroffene sich Insulin spritzen oder an die Insulinpumpe müssen, können schon einfache Veränderungen des Lebensstils (ausgewogene Ernährung und mehr Bewegung) helfen. Experten gehen davon aus, dass sich dadurch 50 Prozent der Diabetes-Erkrankungen verhindern ließen. Das heißt nicht, dass Diabetiker komplett auf Kohlenhydrate und Zucker verzichten müssen. „Es kommt vielmehr auf die Menge an“ erklärt die Diabetesberaterin Nazan Karasu.

Eine andere Form der Therapie ist die Zugabe bestimmter Vitamine, da ein Mangel nach medizinischen Erkenntnissen den Diabetes befeuern und damit die Folgeerkrankungen fördern kann.

Doch eine kohlenhydrat-arme Ernährung, wozu z.B. Fisch und Fleisch gehören, ist teuer. Und Nahrungsergänzungsmittel zahlen die Krankenkassen nicht. „Wir haben immer mehr Patienten, die sich das nicht leisten können“, sagt Dr. Robert van der Meij.

