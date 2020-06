Wie kommen die Milliarden an? Das sagen die Betroffenen

130 Milliarden Euro umfasst das Konjunkturprogramm. Wie kommt es bei den Menschen in Hagen und im Sauerland an?

Hagen/Sauerland. Das ist „Gold wert“, sagt die Mutter. „Das ist nicht der versprochene ,Wumms’“, der Unternehmer. So wird das Konjunkturprogramm bewertet.

Es sind riesige Summen, die bewegt werden. Milliarden Euro, die Zuversicht verbreiten, die die Wirtschaft wieder ankurbeln sollen. Und die bei ganz unterschiedlichen Menschen landen sollen. Aber was sagen Betroffene aus der Region dazu? Stimmen und Stimmungen.

Die Mutter und der Kinderbonus

Die Botschaft von Marlena Luks-Vogt aus Hagen ist eindeutig: „Der Bonus von 300 Euro pro Kind ist für uns Gold wert“, sagt die Mutter eines Sohnes aus Hagen. Ihr Mann war zwei Monate von der Arbeit ohne Kurzarbeitergeld-Anspruch freigestellt, um den Sohn zu betreuen. Die Erzieherin in einer Jugendhilfeeinrichtung konnte derweil zwar voll arbeiten: „Aber natürlich fehlt trotzdem ein großer Teils des Geldes.“ Deshalb sind sie und ihr Mann sehr glücklich über die verschiedenen Maßnahmen, um Familien zu helfen: „Der Wegfall der Kitagebühren beziehungsweise jetzt die Halbierung für zwei Monate und nun auch der Kinderbonus – das hilft uns deutlich durch die Krise“, sagt Marlena Luks-Vogt. „Deshalb fühlen wir uns gut unterstützt.“ Und das Geld aus dem Kinderbonus wird die Familie auch auf jeden Fall wieder investieren, sprich: etwas einkaufen: „Wir werden damit definitiv die Wirtschaft ankurbeln.“

Bei einer – nicht repräsentativen – Online-Umfrage unserer Zeitung, an der fast 1400 Menschen teilgenommen haben, sagen übrigens 68 Prozent, dass sie den Familienbonus gerecht finden.

Der Unternehmer und die Hilfen

„Es freut uns, dass unsere Branche im Konjunkturpaket berücksichtigt wurde“, sagt Ernst Hochstein , Geschäftsführender Gesellschafter der Reiseagentur El Mundo in Arnsberg-Neheim. „Aber wir sind nicht glücklich damit, es ist nicht der von der Politik angekündigte ,Wumms’.“ Der Bund wolle sich an den fixen Betriebskosten beteiligen, aber was die Branche derzeit weitaus mehr belaste, sei die Rückzahlung der bereits erhaltenen Provisionen. „Zudem ist zu befürchten, dass es noch lange dauern wird, bis wir wieder nennenswerte Umsätze verzeichnen können. Wir haben Arbeit ohne Ende mit Rückabwicklungen, aber keine Umsätze. Ich weiß von vielen Kollegen, denen das Wasser bis zum Hals steht - die derzeit vom Ersparten und von Rücklagen leben.“ Die jetzt angekündigte Überbrückungshilfe sei nicht die Rettung zur Vermeidung von Insolvenzen.

„Zudem müssen wir damit leben, dass die Unsicherheit bei unseren Kunden groß ist“, so Ernst Hochstein. Nicht wenige nähmen lieber Stornierungskosten in Kauf, als in eine Ungewissheit im geplanten Zielgebiet zu fliegen: „Nein, Reisebüros können mit dem Konjunkturpaket nicht optimistischer in die Zukunft blicken. Wir sind als eine der ersten Branchen in die Corona-Krise geraten und dürften erst als eine der letzten wieder herauskommen.“

Der Händler und die Mehrwertsteuer

Peter Enders, Geschäftsführer von Maiworm Mode in Olpe sieht die Effekte differenziert: „Die befristete Senkung der Mehrwertsteuer um 3 Prozent wird sich angesichts vieler Festpreise im Modebereich nur teilweise auswirken. Sie macht es aber Händlern leichter, ihre in Corona-Zeiten angehäuften Warenbestände durch Preisreduzierungen zu verringern.“ Der Shutdown mit dem Schließen der Filialen habe das Unternehmen stark getroffen: „Die Monate März und April sind üblicherweise unsere stärksten Monate. Dann wird Kleidung für Anlässe wie Hochzeiten, Kommunionfeiern oder Schützenfeste gekauft. Das ist in diesem Jahr komplett weggefallen.“ Nach der Öffnung der Läden sei zunächst die Kaufzurückhaltung groß gewesen. Das Maskengebot habe auch manche davon abgehalten, ein Modegeschäft zu betreten. „Es läuft so langsam wieder an“, sagt Peter Enders: „Der Kinderbonus, da bin ich mir sicher, wird sofort in den Konsum fließen. Die Familien, die mit Kurzarbeit und fehlendem Überstundengeld leben mussten, werden so motiviert, wieder einkaufen zu gehen.“

Der Autohändler und die Prämien

Die Begeisterung für das Konjunkturpaket hält sich beim Autohändler Simon Kramer aus Hagen (Peugeot/Citroen/DS) in Grenzen: „Es wird mit Sicherheit ein Bürokratiemonster“, vermutet der Hagener. Um kurzfristig die Konjunktur zu beleben, hätte man seiner Ansicht nach auch eine Prämie für den Kauf von Autos mit Verbrennungsmotor gebraucht. „Die Zuschüsse für Elektrofahrzeuge sind toll, aber sie sprechen natürlich nur einen Bruchteil des Marktes an.“ Dass bereits seit Ende April über eine Kaufprämie ab Sommer geredet wurde, habe sich bemerkbar gemacht. In den vergangenen zwei Monaten habe es eine durch die Politik erzeugte Kaufzurückhaltung auf dem Automarkt gegeben.

Die Städte und das Hilfspaket

„Die pauschale Übernahme der Gewerbesteuerausfälle ist eine sehr gute Entscheidung“, sagt Christoph Gerbersmann, Kämmerer der hoch verschuldeten Großstadt Hagen. „Absolut enttäuschend ist das Thema Übernahme der Altschulden. Ich hätte mir gewünscht, dass die Bundesregierung dieses Thema aufgreift. Eines können wir nicht gebrauchen: neue Schulden.“ Nahezu die gleiche Einschätzungen auch bei der kleineren Stadt Olsberg oder der noch kleineren Gemeinde Erndtebrück. Olsbergs Bürgermeister Wolfgang Fischer lobt vor allem, dass der Bund 75 Prozent der Kosten für die Unterbringung von Sozialhilfeempfängern tragen wird: „Das ist genau der richtige Ansatz.“ Denn so stehe den Kommunen mehr Geld für Investitionen zur Verfügung. So sieht es auch Erndtebrücks Kämmerer Thomas Müsse, er ergänzt aber: Die Hilfen, um die aktuelle Not zu lindern, dürften nicht dazu führen, „dass die andauernde allgemeine Finanzkrise der Städte und Gemeinden aus den Augen verloren wird.“