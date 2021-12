Weihnachten in Pandemiezeiten: Es ist Zeit für Gelassenheit

Was für ein Jahr! Zu Weihnachten sollten wir aber dennoch gelassen sein, sagt Chefredakteur Jost Lübben. Und er erklärt auch warum.

Was für ein Jahr. Das zweite Weihnachten in der Pandemie. Die Menschen sind mit ihren Nerven am Ende. Sie haben die Mischung aus Kontaktbeschränkungen, Testpflicht, Lockdown und Homeoffice satt. Eine Minderheit möchte sich nicht impfen lassen. Die Debatte um das Für und Wider belastet nicht selten Familie und Freundeskreis. Jetzt steht auch noch die hoch ansteckende Omikron-Variante vor der Tür. Wie sollen wir unter diesen Umständen überhaupt unseren Lieben begegnen? Wie sollen wir Frieden finden, wenn wir emotional auf Reserve laufen?

Die Antwort liegt in unseren Händen. Denn wenn wir uns auf den Ursprung besinnen, sind die Festtage dazu bestimmt, einen Gang runter zu schalten und an die anderen zu denken. An den Nächsten. Das mutet an wie aus der Zeit gefallen in einer Welt, in der es oft nur noch um uns selbst zu gehen scheint, um Personalisierung und Selbst-Optimierung. In einer Zeit, in der unsere Smartphones besser als wir zu wissen scheinen, ob wir genug geschlafen und ausreichend viele Schritte zurückgelegt haben. In einer Zeit, in der wir andere in den „sozialen“ Netzwerken zunehmend als Verbündete oder Gegner wahrnehmen. Dazwischen scheint es immer weniger zu geben. Dabei wäre es so wichtig, sie als Mitmenschen zu sehen. Genau darauf kommt es an.

Auch mit Impfskeptikern gelassen umgehen

Nicht nur zu Weihnachten hilft es, gelassen zu bleiben. Zum Beispiel im Umgang mit jenen Mitmenschen, die dem Impfen skeptisch gegenüber stehen. Wenn Fachleute, Politiker und auch Journalisten morgen klüger sind als heute, sollte man anderen das Recht auf Fehler zugestehen und so lange es geht auf gute Argumente setzen. Nicht auf Druck. Nachvollziehbare politische Regelungen helfen auch. Hier gab und gibt es Nachholbedarf. Denn im Grunde ist sich eine große Mehrheit in unserer Gesellschaft einig über den Weg aus der Pandemie. Diese Mehrheit akzeptiert vorübergehende Einschränkungen der individuellen Freiheit. In einer heterogenen Gesellschaft ist es aber vollkommen normal, dass nicht alle einer Meinung sind. Deshalb zählt friedlicher Protest gegen politische Entscheidungen zu den legitimen Mitteln der Demokratie. Aus dem Bewusstsein, dass dies die Regel und nicht die Ausnahme ist, können wir Zuversicht schöpfen.

Konsequenz braucht es auch. Eine kleine – jedoch immer rücksichtsloser werdende Gruppe – steht außerhalb des demokratischen Grundkonsenses. Rund zehn Prozent der Menschen in unserem Land lehnen ihn ab. Corona bietet dafür Gelegenheit. Wer sich mit Fackelzügen vor den Wohnhäusern von Politikerinnen versammelt, um diese einzuschüchtern, Politiker und Journalisten an Leib und Leben bedroht, gegen den muss das Gesetz unnachgiebig durchgesetzt werden. Es ist alarmierend, wenn sich Menschen, die heute mitten im achten Lebensjahrzehnt stehen, angesichts solcher Aufläufe voller Grausen an ihre Kindheit im Nationalsozialismus erinnert fühlen.

Gutes für uns selbst und unsere Lieben tun

Schließlich mag weniger mehr bedeuten. An diesen Weihnachtstagen können wir Gutes für uns selbst und unsere Lieben tun, indem wir uns freiwillig beschränken, Regeln abstimmen und sie gemeinsam befolgen. Corona auf Abstand halten, könnte man das nennen. Auch verbal. Und vielleicht müssen es 2021 nicht um jeden Preis sämtliche Feiern verschiedener Familienzweige sein - Heiligabend mit den Kindern, am ersten Weihnachtstag warten die Eltern oder Großeltern, am zweiten folgt die Fahrt zu den übrigen Verwandten. Am Ende ist das Programm geschafft und wir sind es auch.

Wie wäre es, sich dieses Mal gezielter und bewusster zu treffen? Jeder trägt etwas zum Essen bei, nimmt sich – auf dem Balkon – Zeit fürs Gespräch, gerade für die, die man noch nie verstanden hat. Was für eine Befreiung könnte das sein. Was für ein Weihnachtsmärchen.

