Warum bisher nur im HSK mobile Retter unterwegs sind

Wenn das Herz eines Menschen nicht mehr schlägt, zählt jede Sekunde. Kommt die Hilfe zu spät, endet das in 90 Prozent der Fälle tödlich. Der ehemalige Sanitäter Mike Ruppert (39) hat einem solchen Menschen das Leben gerettet. Er ist einer von aktuell 540 mobilen Rettern im Hochsauerlandkreis. Bundesweit gibt es 7800 Aktive. Sie sind in vier Minuten und 28 Sekunden beim Patienten (im HSK sind es nur zwei Sekunden mehr); der Rettungsdienst braucht neun Minuten. Bis er eintrifft, sollen die mobilen Retter das „therapiefreie Intervall“ überbrücken. Und Leben retten.

So wie hier: Ein älterer Herr verlässt in Brilon-Wald den Zug. Kurz darauf kippt er um, ist bewusstlos. Passanten wählen den Notruf. Die Leitstelle alarmiert zusätzlich zum Rettungsdienst die mobilen Retter. Per Smartphone-App. Das System ortet sie durch die GPS-Daten ihres Handys und erkennt, wie schnell sie vor Ort sein können. Auch Mike Ruppert bekommt eine Einsatzanfrage, er wohnt in der Nähe. Mit seinem Auto macht er sich auf den Weg, in der Mittelkonsole liegt eine Tasche mit Einweghandschuhen und Beatmungsfolie. Er trifft etwa zwei Minuten vor dem Rettungsdienst ein und beginnt mit den lebensrettenden Maßnahmen. Später unterstützt er Sanitäter und Notarzt. „Es ist uns gelungen, den Mann wiederzubeleben“, erzählt er. Auch wenn er drei Wochen danach verstirbt, wie Ruppert durch Zufall erfährt. Woran, weiß er nicht.

Der Vorfall ereignete sich am 2. Oktober 2019. Es war der erste Einsatz für die mobilen Retter im HSK. Seit 1. Oktober werden sie im Falle eines Herz-Kreislauf-Stillstands angefordert. Sie alle sind Krankenpfleger, Ärzte, Rettungsdienstler, Arzthelfer oder Feuerwehrleute, die auch ehrenamtlich Menschenleben retten wollen.

50.000 Betroffene pro Jahr

10.000 von jährlich 50.000 Betroffenen in Deutschland könnten mit einer flächendeckenden Erstversorgung gerettet werden, so Dennis Brüntje, Sprecher des Mobile Retter e.V. mit Sitz in Köln. Seit Anfang 2014 bringt der gemeinnützige Verein das Smartphone-basierte Alarmierungssystem in die Bundesländer und unterstützt sie bei der nachhaltigen Implementierung. Bisher machen 13 Kommunen und sechs Kreise mit, darunter auch der HSK als einziger in Südwestfalen. „In erster Linie wollen wir die Überlebenswahrscheinlichkeit und die Überlebensqualität der Einwohner im Hochsauerlandkreis verbessern“, sagt Nicole Gerke vom HSK-Rettungsdienst und mitverantwortlich für das Projekt Mobile Retter. 76.800 Euro stellt der Kreis in diesem Jahr für Personal, Technik, App, Schulungen und Ausrüstung bereit. 700 neue freiwillige Helfer sind anvisiert.

53 Einsätze haben die mobilen Retter im HSK in den vergangenen drei Monaten absolviert. Statistisch gesehen erleiden dort pro Jahr rund 220 Personen einen Kreislaufstillstand, sagt Karsten Müller, Ärztlicher Leiter und selbst mobiler Retter. Wenn die Organe nicht mehr mit Sauerstoff versorgt werden, sei das „besonders kritisch“ für das Gehirn: „Hier treten bereits nach drei bis fünf Minuten Schäden ein“, erklärt Müller. Mehr noch: „Ohne adäquate Maßnahmen sinkt die Überlebenswahrscheinlich um zehn Prozent“, ergänzt Markus Hufnagel vom DRK Kreisverband Altkreis-Meschede.

Der Rettungsdienstbedarfsplan sieht in ländlichen Bereichen eine Hilfsfrist von zwölf Minuten vor. Doch nicht einmal „diesen Wert erreichen wir im Hochsauerlandkreis aktuell“, so Karsten Müller. Die Einhaltungsquote liegt bei 85,28 Prozent, Ziel sind 90 Prozent. In einem Flächenkreis wie dem HSK bieten die mobilen Retter also einen wichtigen Zeitvorteil. Sie treffen im Schnitt nach 4:30 Minuten ein.

Info Rettungsdienst wird angepasst Um sich als mobile Retter zu qualifizieren, müssen Interessierte zunächst an einer Schulung teilnehmen. Sie besteht aus einem organisatorischen und einem medizinischen Teil. Die Einsätze fahren die ehrenamtlichen Helfer mit ihrem Privat-Pkw. Sie sind über die jeweilige Gebietskörperschaft versichert. Die Kosten für einen eventuellen Lohnausfall oder anderes werden nicht übernommen. Der HSK und Kreis Siegen-Wittgenstein wollen in diesem Jahr einen neuen Rettungsdienstbedarfsplan verabschieden, dabei geht es u.a. um die Verlegung von Rettungswachen sowie zusätzliche Standorte und mehr Personal. Weitere Informationen über die mobilen Retter unter www.mobile-retter.org.

„First Responder“ in vielen Städten

Wie sieht es in den anderen Kommunen und Kreisen der Region aus? Auf Anfrage dieser Zeitung verweisen sie auf die First Responder, das sind ausgebildete Ersthelfer der Freiwilligen Feuerwehren, oder auf ihre „Helfer vor Ort“, die meist vom Deutschen Roten Kreuz gestellt werden. Beides gibt es auch im HSK. Kreis-Pressesprecher Martin Reuther erklärt den Unterschied: „First Responder sind dem Rettungsdienst angeschlossen, werden also mit ihm alarmiert. Sie befinden sich nicht unbedingt in der Nähe und müssen erst ein Einsatzfahrzeug aufsuchen.“

Hagen: Laut Veit Lenke, Leiter der Feuerwehr Hagen, machten sie nichts anderes als die mobilen Retter: „Sie sind als ehrenamtliche Ersthelfer ausgebildet, um die therapiefreie Zeit zu verkürzen.“ In ihrer professionellen Ausstattung sieht er vielmehr einen Vorteil: „Unsere First Responder haben rettungsdienstliches Material dabei. Vom EKG über Sauerstoffgeräte bis zum Defibrillator.“ Sie deckten den kompletten Hagener Süden ab, der dünn besiedelt und fern des Zentrums ist. „Der HSK ist mit einer Stadt wie Hagen nicht zu vergleichen. Mobile Retter sind ein gutes System für Flächenbereiche mit dörflichen Strukturen.“ Die Feuerwehr lehne das System nicht ab, doch verursache es Kosten und „ich werde deshalb nicht zwei qualifizierte Sanitäter einsparen können“, so Lenke.

EN-Kreis: Aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis heißt es, Anbieter wie die mobilen Retter seien „nice to have“. Allerdings müsse der Rettungsdienst auch ohne sie funktionieren. „Und sinnvoll ist es ohne Frage, wenn jeder Bürger die richtigen Wiederbelebungsmaßnahmen einmal im Jahr üben würde bzw. müsste“, sagt Pressesprecher Ingo Niemann.

Olpe/Siegen-Wittgenstein: Der Kreis Olpe beobachtet die Entwicklung des Systems „ständig und interessiert“, eine Notwendigkeit dafür wird derzeit jedoch nicht gesehen. In Siegen-Wittgenstein hingegen ist die Umsetzung in Planung, mit welchem Partner ist noch unklar.