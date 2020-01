Die VW-Abgasaffäre beschert den Gerichten in Westfalen weiterhin viel Arbeit. Am 5. Mai wird die erste Klage vor dem Bundesgerichtshof verhandelt.

Hamm. Der sogenannte Abgasskandal um manipulierte Dieselfahrzeuge von VW hält die Gerichte in Westfalen weiter auf Trab. Im vergangenen Jahr gingen bei den Zivilsenaten des Oberlandesgerichts Hamm (OLG) 3599 Berufungen mit der „Volkswagen AG“ als Klägerin oder Beklagte ein. 2016 waren es ganze vier, im Jahr darauf 47 und 2018 bereits 783, wie OLG-Sprecher Martin Brandt am Mittwoch in Hamm erklärte.

In diesem Januar seien die Berufungseingänge „eher rückläufig“, so Brandt, „wir wissen noch nicht, ob es sich um eine Momentaufnahme handelt oder eine Tendenz.“ Bei der Vorinstanz jedenfalls, den Landgerichten, „gehen die Fallzahlen auch gerade etwas zurück“.

In 98 Prozent der Fälle wurde die Berufung oder die Klage zurückgenommen

Nach Angaben des Gerichtssprechers brachten die OLG-Senate im vergangenen Jahr fast 1500 Verfahren rund um den Abgasskandal zu Ende. Interessant: In 98 Prozent dieser Fälle wurden die Berufung oder die Klage zurückgenommen, es war also kein Richterspruch mehr notwendig. Brandt wollte nicht über die Hintergründe spekulieren und sich auch nicht zu der Frage äußeren, ob VW klagende Kunden noch kurz vor einer möglichen Verhandlung von einem außergerichtlichen Vergleich überzeugen konnte.

Ansonsten, so Brandt weiter, „spielt die Musik“ rund um die Manipulation von … derzeit in Braunschweig und in Karlsruhe. Gespannt schaut man auch in Hamm zum Bundesgerichtshof, der sich am 5. Mai erstmals mit einer Dieselklage befasst. Und am Braunschweiger Oberlandesgericht werden in einem Musterprozess die Klagen von mehr als 400.000 Dieselfahrern verhandelt. Nach einem Hinweis des Vorsitzenden Richter hat sich der Volkswagenkonzern bereit erklärt, mit dem stellvertretend für betroffene Autobesitzer prozessführende Bundesverband der Verbraucherzentralen über Schadenersatz zu verhandeln.

2,4 Millionen Dieselfahrzeuge in Deutschland betroffen

Die Abgasaffäre war vor mehr als vier Jahren bekannt geworden. Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes soll in 2,4 Millionen Dieselfahrzeuge eine „unzulässige Abschalteinrichtung“ für die Abgasreinigung installiert worden sein. Neben den mehr als 400.000 Kunden, die sich der Sammelklage in Braunschweig angeschlossen haben, sollen weitere 60.000 Autobesitzer bei deutschen Gerichten geklagt haben bzw. klagen.