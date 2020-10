Die Nachfrage bei Onlinediensten, die Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs auf Bestellung bis vor die Haustür liefern, boomt noch stärker als erwartet. Rasantes Wachstum verzeichnen nicht nur die Großen, sondern ganz aktuell auch regionale Portale wie Flobee oder Hofladen-Sauerland. „2020 wird das absolute Rekordjahr“, sagt Marcel Kaiser, Gründer des Lieferportals Flobee mit Sitz in Arnsberg.

Die drei Flobee-Gesellschafter : (von links) Marcel Kaiser, Christian Müller und Andreas Hagelstein, die dei Kundenzahl von rund 4000 zu Beginn des Jahres auf 100.000 im Jahr 2021 steigern wollen. Foto: Martin Schwarz

Vor rund drei Jahren als Lokaso gestartet und 2019 in Flobee umbenannt, steht in wenigen Wochen eine weitere Veränderung an. Flobee wird Genossenschaft. „Unsere kooperierenden Händler sollen mehr Mitsprache haben und wir wollen sie so stärker an uns binden“, sagt Kaiser. Es ist aber auch eine Reaktion auf ausgesprochen dynamisches Wachstum. Zu Beginn des Jahres zählte das junge Unternehmer insgesamt 12.000 Händlerbestellungen. Das entspricht ungefähr 4000 Kunden. „Aktuell liegen wir bei 50.000 Händlerbestellungen. Im kommenden Jahr rechnen wir mit 300.000. Das entspräche dann rund 100.000 Kunden.“

Die ., die es ab November dieses Jahres geben wird, plant für 2021 mit einem Umsatz von 8 Millionen Euro. Ob das realistisch ist, scheint auch vom Corona-Verlauf abzuhängen. Während es im Frühjahr bei Flobee boomte, sei es im Sommer ruhiger geworden. Und nun: „Durch die Corona-Vorboten zieht das Geschäft wieder merklich an“, so Kaiser. Die Menschen hätten offenbar wieder vermehrt Sorge vor die Tür zu gehen.

Nachhaltiger Trend zeichnet sich ab

Der Onlineeinkauf scheint aber auch unabhängig von der aktuellen Pandemie-Situation zum nachhaltigen Trend zu werden.

Wachsende Geschäfte melden auch die Großen in der Branche, zu denen auch Rewe-Online zählt. AmazonFresh bedient nach wie vor vor allem Kunden im Hamburger und Berliner Raum. Von der Bundeshauptstadt begann auch der Aufstieg des börsennotierten Start-ups HelloFresh, das Kunden europaweit mit Kochboxen beliefert.

Der Umsatz (für Europa) hat sich nach Unternehmensangaben im zweiten Quartal (April bis Juni) gegenüber 2019 mehr als verdoppelt. Über 18 Millionen Bestellungen bedeuteten knapp eine Milliarde Euro Umsatz.

Auch Lieferservice-Firmen wie Eismann (Mettmann) oder Bofrost (Straelen), die schon seit Jahrzehnten unterwegs sind, profitieren aktuell vom Trend, Lebensmittel sicher und bequem nach Hause zu bestellen. Bei Bofrost, mit Eis und Tiefkühlkost ebenfalls europaweit unterwegs, gingen laut Unternehmen allein im März und April über sechs Millionen Bestellungen ein.

Ideen aus dem Sauerland breiten sich aus Flobee startete 2018 unter dem Namen Lokaso als regionales Webkaufhaus, nicht nur für Lebensmittel. 2019 wurde das Unternehmen umbenannt. Jetzt steht die Umfirmierung zur Genossenschaft an. Mit im Boot sitzt die Volksbank als Partner dieses Modells. 25 regionale Genossenschaften sind in nächster Zeit geplant: www.flobee.de Hofladen-Sauerland.de ist nur eine Plattform, die Christian Schulte als Angebot für regionale Erzeuger gegründet hat. Mittlerweile gibt es eine ganze Hofladenwelt vom Lebensmittel-Lieferservice bis zu Bürobedarf. Persönlich geliefert wird im Umkreis von 100 Kilometern. Wie bei Flobee breitet sich vom Sauerland aus die Idee bundesweit aus.

Regionale Angebote aus Südwestfalen unterscheiden sich nicht nur durch das besondere Sortiment Während bei Anbietern wie AmazonFresh , der Bestell-App „PicNic“ oder auch HelloFresh ein wesentlicher Profit für die Unternehmen im Daten sammeln besteht, punkten Angebote wie das von Christian Schulte gegründete Einkaufsportal „Hofladen-Sauerland“ mit Vertrauen. Viele Kunden sind in den vergangenen Monaten neu hinzugekommen. Darunter auch viele ältere, wenig mit dem Internet vertraute Menschen. Für diejenigen übernahm das inzwischen 16-köpfige Team das Bestellen im Portal. „Ein bisschen Lebenshilfe“, sagt der 38-jährige Schulte. Denn schließlich hatten insbesondere Ältere in der Corona-Hochphase Sorge, Einkaufen zu gehen. Schulte glaubt schon, dass viele neu gewonnene Kunden bleiben werden, wenn sich die Zeiten wieder normalisieren.

2021 neuer Hofladen in Winterberg

Ohnehin gibt es auch drei Läden, die betrieben werden. In Meschede, Neheim und Holzen. „Im kommenden Jahr wollen wir noch einen in Winterberg eröffnen“, sagt der Firmenchef, der die stationäre Ergänzung in erster Linie als „Schaufenster“ für das Online-Portal sieht.

Hofladen-Sauerland vertreibt nur Produkte von heimischen Firmen. „Natürlich kommt die Kaffeebohne nicht aus dem Sauerland, aber sie wird hier geröstet“, ordnet Schulte ein, der in diesem Jahr mit einem Wachstum von zehn bis 15 Prozent und siebenstelligem Umsatz rechnet. Tatsächlich sei die Nachfrage nach Sauerländer Produkten bundesweit erstaunlich gestiegen. Dauerhaft im Blick hat man aber vor allem die Region Südwestfalen. Auch weil die Hof-Läden in diesem Jahr weniger Umsatz machten, zählt Schulte sein Unternehmen nur zu den leichten Gewinnern in der Krise. Und überhaupt merkt man, dass er diese Krise um mehr Umsatz Willen wohl niemals bestellt hätte.