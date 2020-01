Die neue Sauna im Thermalbad in Bad Sassendorf.

Verlosung: Saunieren in Bad Sassendorf

Bad Sassendorf. Im Thermalbad Bad Sassendorf hat eine einzigartige Sauna für Besucher ihre Tore geöffnet. Wir verlosen Tickets für de Sauna- und Badelandschaft.

Einzigartig ist eine Sauna, die im Thermalbad Bad Sassendorf ihre Tore öffnete. Integriert in ein neu errichtetes Gradierwerk erleben Sie ein einmaliges Ambiente. Von der unmittelbaren Nähe zum Gradierwerk profitiert das 60 Quadratmeter große Schwebebecken.

Gewinnen Sie eine von 5 Tageskarten für die Sauna- und Badelandschaft (inkl. einem Glas Prosecco und einem Besuch der Meersalzgrotte).

