Verlosung: Exotische Tiere hautnah erleben

Die Erlebniswelten Alaska, Afrika und Asien laden Besucher der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen zu der „Weltreise an einem Tag“ ein. Mehr als 900 Tiere in über 100 Arten finden hier eine ihrem natürlichen Lebensraum nachempfundene Heimat, auf insgesamt mehr als 30 Hektar Fläche. Gewinnen Sie eine von vier Familienfreikarten (zwei Erwachsene, zwei Kinder) für einen Besuch in der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen.

Datenschutzhinweise nach DSGVO erhalten Sie unter www.funkemedien.de/datenschutzinformation oder der kostenfreien Rufnummer 0800 8043333. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich einverstanden, dass im Falle eines Gewinnes Ihr Name und Wohnort in der WP veröffentlicht werden.