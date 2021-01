Verbotene Hochzeitsfeier mit 30 Gästen in Werdohl aufgelöst

Werdohl. Ein Paar wollte trotz harter Corona-Regeln die Hochzeit mit vielen Gästen feiern. Als die Polizei die Party auflöste, gab es Widerstand.

Die hohen Corona-Infektionszahlen verbieten gerade größere Treffen und auch im Privaten sind Feiern mit vielen Menschen untersagt. Ein Paar aus Werdohl wollte sich davon trotzdem nicht die Hochzeit vermiesen lassen. Es hatte zu der Feier etliche Verwandte und Bekannte eingeladen. Das hat nun Konsequenzen.

Gegen Viertel vor elf am Donnerstagabend hatten Bürger die Polizei im Märkischen Kreis gerufen, weil sie Partylärm störte. Was zunächst wie ein Routineeinsatz begann, eskalierte zügig. Bereits vor dem Haus versuchten zwei alkoholisierte Gäste demnach, die Polizisten "aggressiv verbal" am Betreten des Hauses und der Wohnung zu hindern, heißt es im Einsatzbericht der Kreispolizei vom Freitag.

Verbotene Hochzeitsfeier in Werdohl: Verstöße gegen Corona-Regeln

Die Beamten forderten daraufhin Verstärkung an und trafen wenig später in der Wohnung auf die Hochzeitsgesellschaft. Der 21 Jahre alte Bräutigam sagte den Polizisten, er feiere seine Hochzeit mit rund 30 Verwandten und Bekannten. Da die beiden am Hauseingang aufgefallenen Männer weiter den Einsatz störten, nahmen die Polizisten den 19 und 24 Jahre alten Gast in Gewahrsam. Die bulgarische Hochzeit wurde beendet und Platzverweise wurden erteilt, so die Polizei weiter.

Die Beteiligten müssen nun mit Anzeigen wegen des Verstoßes gegen die Corona Schutzverordnung rechnen müssen. Gegen die beiden in Gewahrsam genommenen alkoholisierten jungen Männer wird zudem wegen Beleidigung und Widerstands ermittelt.(red/afp)

