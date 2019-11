Dortmund/Hagen. Tausende Traktoren werden am Montag in NRW voraussichtlich zu erheblichen Verkehrsproblemen führen. Eine Station der Sternfahrt ist Dortmund.

Traktor-Protest: Massive Verkehrsbehinderungen erwartet

Mit einer Staffelfahrt wollen Landwirte aus NRW am Montag gegen die Agrarpläne der Bundesregierung demonstrieren. Ihnen geht es um mehr Mitsprache in der Agrarpolitik mit neuen Vorgaben zum Umwelt- und Tierschutz und ein besseres Ansehen ihres Berufsstandes in der Gesellschaft. Die Polizei rechnet mit „erheblichen Verkehrsstörungen“ bis in den Abend hinein.

In Dortmund werden 700 Traktoren erwartet

Nach Auskunft der Polizei Dortmund starten die Landwirte am frühen Montagmorgen zu der Demonstration, die auch durch Dortmund führt und einen Tag später in Berlin endet. In Dortmund sollen bis zu 700 Traktoren auf drei Routen in die Stadt rollen - und auf einer wieder heraus. Die Polizei rechnet mit erheblichen Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs und vor allem im Süden der Stadt auch mit Störungen des öffentlichen Nahverkehrs. Die Polizei geht davon aus, dass sie landesweit Straßen sperren muss, um die Konvois passieren zu lassen.

Auf den Parkplätzen E1 und E2 am Remydamm in Dortmund gibt es laut Polizei voraussichtlich am frühen Nachmittag - geplant ist 14 Uhr - eine Zwischenkundgebung, bevor die Demonstranten mit den Treckern in Richtung Hamm weiterfahren.

Die Strecken der Konvois (Stand Freitag)

Strecke 1: Über Bochum kommend durch Lütgendortmund, Oespel/Kley, Eichlinghofen und Barop bis in die Innenstadt fahren die Landwirte über folgende Straßen: Provinzialstraße (B235) - Lütgendortmunder Hellweg - Borussiastraße - Steinsweg - Stockumer Straße - Am Beilstück - Wittekindstraße. Weiterfahrt zum Ziel Parkplatz E1/E2 flexibel nach Verkehrslage.

Strecke 2: Aus Hagen über den Ennepe-Ruhr-Kreis durch Kirchhörde, Renninghausen und Barop bis in die Innenstadt zum Parkplatz E1/E2. Diese Straßen sind in Dortmund betroffen: Hagener Straße - Zillestraße - Stockumer Straße - Am Beilstück - Krückenweg - Wittekindstraße. Weiterfahrt zum Ziel Parkplatz E1/E2 flexibel nach Verkehrslage.



Strecke 3: Um 7.30 Uhr starten die ersten Trecker in Geseke. Die Strecke führt über Erwitte, Soest und Werl auf der ehemaligen B1 in Richtung Unna. Aus Soest/Geseke über Landstraßen und die B1 kommend fahren die Landwirte durch Wickede, Aplerbeck und die Gartenstadt. Betroffen sind auf Dortmunder Gebiet diese Straßen: Chaussee - Emschertalstraße - Köln-Berliner-Straße - Aplerbecker Straße - Leni-Rommel-Straße - B1. Weiterfahrt zum Ziel Parkplatz E1/E2 flexibel nach Verkehrslage.

Abreise: Von den Parkplätzen E1/E2 über Ardeystraße - Maurice-Vast-Straße - B54 - B1 - Köln-Berliner-Straße - Emschertalstraße - Chaussee. Nach Auskunft der Polizei im Kreis Soest werden die Landwirte nach der Demonstration in Dortmund gegen 15 Uhr wieder aufbrechen. Der Weg führt dann über Unna und Werl (ehemalige B1) weiter auf der B63 durch Werl-Hilbeck nach Hamm.

Polizei richtet Hotlines ein

Die Polizei Dortmund bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner: „Beachten Sie am Montag den Verkehrsfunk und folgen Sie bei Twitter der @polizei_nrw_do und der Polizei NRW Dortmund bei Facebook. Wir arbeiten mit den Hashtags #Traktordemo #Treckerdemo #Dortmund und informieren schnellstmöglich über die Verkehrslage.“ Verkehrsteilnehmer sollten die betroffenen Bereiche weiträumig umfahren. Besonders betroffen ist laut Polizei die B1 in den Nachmittagsstunden, wenn bis zu 700 Traktoren zeitgleich in Richtung Unna fahren.

Für Fragen zu der Demonstration der Landwirte in Dortmund richtet die Polizei am Montag ab 8 Uhr ein Bürgertelefon ein unter der Rufnummer 0231/132 5555.

Die Polizei im Kreis Soest wird am Montag auf ihrem Twitter-Kanal (polizei_nrw_so) aktuell berichten. Für die Bevölkerung ist an dem Tag ein Bürgertelefon unter der Rufnummer 02921/91005310 eingerichtet.

Die Autobahnen sollen übrigens nicht betroffen sein: Die Polizei hat den Traktorkonvois das Auffahren verboten.

Landwirte fahren über Köln, Düsseldorf, Essen, Dortmund, Hamm nach Bielefeld

Um 7 Uhr starten Landwirte in Bonn zur Staffelfahrt. Die Fahrt führt laut den Organisatoren über Köln, Düsseldorf, Essen, Dortmund und Hamm bis Bielefeld. Ansgar Tubes, NRW-Sprecher des Netzwerks „Land schafft Verbindung - Deutschland“, rechnet mit „einigen Tausend“ Teilnehmern, die am Montag mit ihren Traktoren bei je einer der Etappen dabei sein werden. „Wir werden an jedem Ort etwa eine Stunde Pause machen, um mit den Verbrauchern ins Gespräch zu kommen“, so Agrar-Unternehmer Tubes.

Er hat vor wenigen Wochen einen NRW-Ableger des Netzwerks gegründet, das für den kommenden Dienstag zu einer Sternfahrt zum Brandenburger Tor in Berlin aufgerufen hat. Dort wird laut den Organisatoren auch Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) erwartet. „Unsere Aktion in NRW ist für alle Betroffenen, die es nicht nach Berlin schaffen - und soll unsere Anliegen ins Land tragen“, sagte Tubes. (mit dpa)