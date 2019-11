Südwestfalen: Verkaufsoffene Sonntage zur Vorweihnachtszeit

Sauer- und Siegerland. Wann finden die nächsten verkaufsoffenen Sonntage in der Vorweihnachtszeit statt? Hier gibt es eine Übersicht über die Termine in Südwestfalen.

Ein verkaufsoffener Sonntag lockt auch zum Jahresende in die Innenstädte in Südwestfalen. Wir haben eine Übersicht über die verkaufsoffenen Sonntage im Dezember erstellt. Die Läden öffnen in der Regel von 13 bis 18 Uhr ihre Türen. In Winterberg sind die Zeiten von 10.30 Uhr bis 18.30 Uhr.