Südtirol: Junge Frau aus Unna unter den Unfallopfern

Eine junge Frau aus Unna ist unter den Opfern des tragischen Unfalls in Südtirol. Bernd Pentrop, Leiter der Pressestelle der Kreispolizeibehörde Unna, bestätigte auf Anfrage dieser Redaktion am Mittwoch, dass ein Opfer des Unfalls aus dem Kreisgebiet kommt. Mehr werde die Behörde nicht mitteilen.

Der Autofahrer, der in Südtirol sieben junge Deutsche getötet haben soll, sitzt seit Montag in Haft. Nach Angaben seines Anwalts bereue der 27-Jährige den Unfall im Wintersportort Luttach. Sein Mandant habe sich für nicht so stark alkoholisiert gehalten. Ihm drohen wegen der Schwere des Unglücks bis zu 18 Jahre Haft. Die jungen Erwachsene waren beim Überqueren einer Straße erfasst worden, als der 27-jährige Autofahrer unter Alkoholeinfluss mit hohem Tempo in die Gruppe gefahren war.

Weiteres Opfer aus Siegen

Ein weiteres der Opfer des schweren Unfalls von Luttach stammt aus Siegen. Das bestätigte die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein gegenüber unserer Redaktion. Es soll sich um einen 22-Jährigen handeln, der beim TSV Siegen in der zweiten Mannschaft Fußball spielte. Er soll noch einen Zweitwohnsitz in Siegen haben und ansonsten in Osnabrück leben.

Der TSV Siegen hatte sich in einem Facebook-Post geäußert: Mit großer Bestürzung habe man vom tragischen Tod des Vereinskollegen bei dem schlimmen Verkehrsunfall in Südtirol erfahren. Der 22-jährige Mann sei „seit Kindertagen in verschiedenen Fußballmannschaften des TSV aktiv“ gewesen.

In eine Gruppe junger Skitouristen gerast

Der Fahrer war in die Gruppe junger Skitouristen gerast. Dabei starben sieben Menschen, weitere zehn wurden verletzt. Von den tödlich verletzten Menschen wohnten nach Angaben des NRW-Innenministeriums außerdem zwei in Wuppertal, einer in Köln und einer in Dortmund.