Skisaison: Politik für Pistenverbot bis Januar

Nach dem ersten Corona-Lockdown im Frühjahr treibt die Corona-Krise den Tourismus in Südwestfalen noch tiefer in die Krise. Mit den jüngsten Corona-Beschlüssen steht fest: Eine normale Wintersaison kann die Tourismuswirtschaft abhaken. Im Sauerland sei nun für eine überwiegende Mehrheit der Hotelbetreiber Planungssicherheit wichtiger als ein rascher Start, sagte Thomas Weber von Sauerland-Tourismus: „Lieber jetzt Augen zu und durch und erst im Januar öffnen als ein ping-pong-artiges Hin und Her.“

Damit würde man den Vorschlag von Bundeskanzlerin Merkel und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder akzeptieren, auf Skitourismus vorerst zu verzichten – und damit auch auf enorme Umsätze.

Merkel hatte sich gestern dafür ausgesprochen, dass alle Skigebiete in Europa schließen. Touristische Reisen sollten nicht stattfinden, jeder nicht notwendige Kontakt sollte vermieden werden, sagte die Kanzlerin im Bundestag. „Wir werden uns in Europa um eine Abstimmung bemühen, ob wir alle Skigebiete schließen könnten. Es sieht leider nicht so aus, wenn man die österreichischen Verlautbarungen hört, dass uns das so einfach gelingen könnte, aber wir werden es noch einmal versuchen.“ Auch die NRW-Landesregierung folgt der Kanzlerin in diesem Punkt und appelliert erneut, „alle nicht zwingend erforderlichen beruflichen und privaten Reisen, insbesondere touristische Reisen auch ins Ausland unter anderem in Hinblick auf die Skisaison zu vermeiden.“ Die Maßnahmen sind laut Infektionsschutzgesetz auf vier Wochen befristet. Im Rahmen der Bund-Länder-Beratungen sei jedoch entschieden worden, dass alle Maßnahmen wie die Gastronomieschließungen bis Anfang Januar gelten sollen, heißt es aus der NRW-Staatskanzlei. Damit werde Klarheit für den ganzen Dezember und bis ins neue Jahr hinein geschaffen.

Keine Winterferien mit Übernachtung bedeutet Stand heute zwar nicht, auf Skibetrieb im Sauerland verzichten zu müssen. Allerdings arbeitet die Landesregierung gerade an einer neuen Verordnung, in der auch Individualsport Thema sein wird. Die aktuelle, die Skisport bisher nicht verbietet, läuft am Montag aus.