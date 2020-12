Silvesternacht: An vielen Orten mehr Polizei im Einsatz

Die Polizei will ihre Präsenz in der Silvesternacht zum Teil deutlich erhöhen.

Hagen Die Polizeibehörden sehen sich gut vorbereitet auf das Silvester in der Corona-Pandemie. Vielerorts wurde das Personal aufgestockt.

Werden an Silvester Menschen trotz Corona-Schutzverordnung zu größeren Ansammlungen auf Plätzen und Straßen zusammenkommen oder bei Wohnungs-Partys ein seltsames Jahr verabschieden? Niemand kann dies seriös vorhersagen. Die Sache gleicht dem traditionellen Blick in die Glaskugel zum Jahreswechsel. Die Polizeidienststellen sind nach deren Angaben vorbereitet auf unterschiedliche Szenarien.

„Wir verstärken den Streifendienst deutlich“, sagt Stefan Pusch von der Kreispolizei Siegen-Wittgenstein. Ein besonderes Auge hätte man auf die Orte, die schön häufiger am letzten Tag des Jahres Schauplätze von Menschenaufläufen waren.

Privater Bereich bleibt tabu

Der private Bereich sei aber grundsätzlich tabu, so Pusch: „Es wird keine Anlass-unabhängige Kontrollen geben.“ Will heißen: Kein Beamter wird an Wohnungstüren klingeln, um festzustellen, ob das Verbot für „Partys und vergleichbare Feiern“ befolgt wird. Aber: „Hinweisen auf Ruhestörungen werden wir nachgehen.“

In Hagen ist in der Vergangenheit eine kleine Gruppe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen an Silvester mit Gewalttaten aufgefallen. Polizeidirektor Hubert Luhmann spricht von Intensivtätern, die bereits angekündigt hätten, sich nicht an das Böllerverbot an öffentlichen Plätzen zu halten.

Polizeibeamte mit Böllern angegriffen

Mehr noch: Sie planten massive Angriffe: „Von einem ,Krieg gegen die Polizei‘ war die Rede“, erzählt Luhmann, „es ist deren Ziel, möglichst viele Polizisten zu verletzen. Wir haben schriftliche Aussagen.“ Vergangenes Wochenende seien bereits Beamte mit Böllern angegriffen worden.

In der Silvesternacht soll in Hagen deutlich mehr Polizei auf der Straße sein als in den Vorjahren. Um im Zweifel alle Mittel des Rechtsstaates umsetzen zu können, stellt das Amtsgericht Hagen einen Richter ab, der Silvester im Dienst ist. „Wenn die Voraussetzungen vorliegen, werden wir Intensivtäter bereits in Gewahrsam nehmen, bevor das eigentliche Silvestergeschehen losgeht und erst am nächsten Morgen wieder laufen lassen“, so Luhmann.

Wenn nötig, Personal von einem Ort zum anderen verschieben

Schauplatzwechsel: Die Polizei im Ennepe-Ruhr-Kreis wird ihr Personal nicht „extrem aufstocken“, betont Sprecherin Sonja Wever. Aber: „Silvester ist für uns grundsätzlich eine besondere Nacht, in der wir mehr Personal als üblich bereitstellen.“

Gibt es ein Gefälle zwischen größeren und kleineren Orten? „Generell haben wir mehr Streifenwagen im größeren Schwelm als im kleineren Wetter, aber wir sind flexibel und mobil.“ Erfordere es die Situation, könne man schnell Personal verschieben.

Verstöße werden zur Anzeige gebracht

Auch die Polizei im Kreis Olpe hat mehr Kräfte im Dienst, so Sprecher Michael Klein: „Wir werden an verschiedenen Orten deutlich Präsenz zeigen.“

Was erwartet er? „Dass sich eine Vielzahl von Menschen an die Anordnungen halten wird.“ Und wenn nicht? „Alle Verstöße werden, unter Beachtung der Verhältnismäßigkeit, konsequent verfolgt und zur Anzeige gebracht.“

Ordnungsamts-Mitarbeiter ebenfalls im Einsatz

Auch die Ordnungsämter sind auf Silvester vorbereitet. Im Altkreis Meschede beispielsweise will man den Bereitschaftsdienst leicht verstärken. Beispiel Schmallenberg: „Statt wie sonst mit einem Kollegen, sind wir jetzt mit zwei präsent“, so Ordnungsamtsleiter Berthold Vogt. Sorge bereitet ihm die Umsetzung des Party-Verbots im privaten Wohnraum: „Wenn sich fünf Pärchen bei Bier und Sekt im Wohnzimmer treffen, ist das schon eine Party, die wir auflösen müssen?“, fragt er.

Hoffen auf die Vernunft der Bürger

Ein Böller-Hotspot zum Jahreswechsel ist in Brilon stets der Marktplatz in der Stadtmitte. Da in diesem Jahr coronabedingt die umliegenden Gaststätten geschlossen bleiben, sollte es dort in diesem Jahr dort keinen Auflauf geben. „Wir setzen auf die Vernunft der Bürger“, so Clemens Mund, Sprecher der Stadt Brilon.

Böllerverbotszonen seien nicht ausgewiesen. Das gilt auch für die Kommunen im Kreis Olpe. "Wir haben hier ja keine Domplatte", sagt Attendorns Bürgermeister Christian Pospischil.

Feuerwerks-Verbot auf größeren Plätzen in Arnsberg

Ebenfalls keine besonderen Vorkehrungen getroffen hat die Stadt Marsberg, wie Michael Martin, Leiter des Amtes für Bürgerdienste und Ordnung, auf Anfrage mitteilte. Dort gibt es die normale behördeninterne Rufbereitschaft. Und angesichts der geschlossenen Gaststätten „dürfte sich draußen nicht viel abspielen“.

Aus Sorge vor Menschenansammlungen hat die Stadt Arnsberg ein Feuerwerks-Verbot auf größeren Plätzen erlassen. Bürgermeister Ralf Paul Bittner appellierte an die Bevölkerung auch mit dem Hinweis, dass Unfälle und Verletzungen beim Böllern das Gesundheitssystem noch zusätzlich belasteten.

In das Klinikum Dortmund wurde in diesen Tagen ein Mann nach der Explosion eines illegalen Böllers eingeliefert. Er erlitt Verbrennungen auf einem Viertel seiner Körperoberfläche.