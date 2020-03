Patrick Sensburg, CDU-Abgeordneter aus dem Hochsauerland, ist Vorsitzender des Ausschusses für Geschäftsordnung im Bundestag. Wir haben mit dem 48-jährigen Politiker über die Arbeitsfähigkeit des Parlaments in Zeiten der Corona-Krise gesprochen. Diese Woche ist in Berlin Sitzungs- woche­.

Ist der Bundestag arbeitsfähig?

Patrick Sensburg: Der Deutsche Bundestag ist arbeitsfähigund wird es auch in den kommenden Wochen sein. Im Ältestenrat haben wir die unterschiedlichen Möglichkeiten beraten, um auch weiterhin beschlussfähig zu sein. Es sollen beispielsweise nicht alle Abgeordneten in den Bundestag kommen, sondern nur diejenigen, deren Ausschüsse an den zu treffenden Beschlüssen unmittelbar beteiligt sind. Dadurch ergeben sich auch Möglichkeiten Mindestabstände einzuhalten. Alle darüber hinausgehenden Sitzungen, Anhörungen und Termine sind entweder abgesagt worden oder finden als Telefonkonferenzen statt. Wichtig ist uns aber, dass wir alle Unterstützungsmaßnahmen für die Menschen und die Wirtschaft in unserem Land beschließen können.

Wie lange noch?

An diesem Montag beginnt die letzte Parlamentswoche vor der Osterpause. Die nächste, reguläre Sitzungswoche wäre dann erst wieder in der Woche ab dem 20. April. Also dann, wenn auch Schulen und Kindergärten hoffentlich wieder öffnen können. Wie sich die Lage bis dahin weiter entwickelt, müssen wir abwarten. In jedem Fall werden wir aber Wege finden, dass das oberste Verfassungsorgan arbeits- und beschlussfähig bleibt.

Haben Sie einen Überblick, wie viele Abgeordnete und Mitarbeiter infiziert sind?

Derzeit sind es fünf Abgeordnete, die ihre Corona-Erkrankung gemeldet haben. Eine Statistik, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen sind, gibt es nicht. Diese arbeiten ja auch über ganz Deutschland verteilt und nicht nur in Berlin.

Wie wird die Arbeit in den nächsten Wochen organisiert? Welche Arbeit ist nötig, welche nicht?

Ein Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeitet im Home-Office. Sie bereiten die Sitzungen vor und organisieren die Abläufe. Ein Großteil der Sitzungen findet als Telefonkonferenzen statt. Die notwendigen Ausschüsse und das Plenum tagen aber, jedoch mit weniger Abgeordneten. Die Mehrheitsverhältnisse spiegeln sich aber auch hierdurch wider. Hierauf haben wir uns geeinigt.

Macht die AfD mit bei der Abstimmung der Organisation?

Die AfD hat bisher viele Absprachen torpediert, obwohl die Regelungen eigentlich in ihrem Interesse sind. Die AfD ist vom Altersdurchschnitt die mit Abstand älteste Fraktion und damit auch am gefährdetsten. Wir hoffen, dass die AfD in der kommenden Woche vernünftig ist.

Wie wollen Sie im Plenum und in den Ausschusssitzungen zwei Meter Sicherheitsabstand einhalten?

Dadurch, dass weniger Abgeordnete im Bundestag anwesend sein werden, ist dies zu schaffen. Wir haben für die wenigeren Ausschüsse auch die Möglichkeit in größere Sitzungssäle zu wechseln. Dies wird gerade organisiert.

Alle sprechen vom Homeoffice. Warum funktioniert das bei Ihnen nicht?

Patrick Sensburg ist CDU-Bundestagsabgeordneter für den Hochsauerlandkreis. wird. Foto: rd

Fast mein ganzes Büro ist im Homeoffice und alle arbeiten trotzdem fast rund um die Uhr, insbesondere für die Bürgerinnen und Bürger aus dem Sauerland. Um die Menschen unseres Landes in dieser schweren Zeit zu unterstützen, müssen aber auch tiefgreifende Maßnahmenpakete verabschiedet werden. Hierzu müssen die Abgeordneten dann anwesend sein. Es wird auch um viele Milliarden Euro gehen und um die Bewältigung einer der schwersten wirtschaftlichen Lagen unseres Landes. Dies geht dann eben doch nicht per Telefon.

Die Bürger sollen soziale Kontakte vermeiden. Sind die Abgeordneten schlechte Vorbilder?

Nein, wir vermeiden eine Vielzahl von sozialen Kontakten – ganz anders, als in unserem normalen Alltag. Hier sprechen wir mit unzähligen Menschen. Wir versuchen auch bei den Sitzungen alle Vorkehrungsmaßnahmen einzuhalten. Gleichzeitig haben die Menschen in unserem Land auch einen Anspruch darauf, dass sie schnell Hilfen bekommen und klare Beschlüsse gefasst werden. Das geht nur durch das Handeln der Regierung und die Gesetze des Bundestages. Dazu fahre ich dann auch kommende Woche nach Berlin.