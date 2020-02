Werdohl. 24-Jährige aus Finnentrop schwebt nach Frontalzusammenstoß auf der B 236 in Werdohl in Lebensgefahr. Fahrbahn weiterhin gesperrt.

Schwerer Verkehrsunfall in Werdohl: Teile der B 236 gesperrt

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der B 236 in Werdohl ist zwischen den Einmündungen Gildestraße und Kettenbecke die Straße voll gesperrt, wie die Polizei des Märkischen Kreises via Twitter bekannt gibt.

Die 24-jährige Fahrerin eines Skodas geriet heute Morgen gegen 10.30 Uhr auf der B 236 zwischen Gildenstraße und Kettenbecke aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem VW Crafter. Wie die Polizei mitteilt, wurde die 24-jährige Frau aus Finnentrop mit einem Rettungshubschrauber in eine Dortmunder Klinik geflogen. Lebensgefahr könne derzeit nicht ausgeschlossen werden, heißt es.

Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro

Der 60-jährige VW-Fahrer aus Plettenberg wurde schwer verletzt ins Krankenhaus nach Plettenberg gefahren. Die Feuerwehr und die Kanalbereitschaft Werdohl mussten wegen auslaufender Betriebsstoffe anrücken. Eine Spezialfirma reinigt zur Stunde die Fahrbahn.

An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Sperrung der B 236 dauert noch an. Polizeibeamte regeln in der Zwischenzeit den Verkehr. Wir berichten, wenn die Sperrung aufgehoben ist.