Schuhe aus Schwerte, die auch Fußball-Nationalspieler tragen

Ganz ernst meint er das nicht. Vermutlich jedenfalls. „Ich bin der Glücksbringer der Fußballer“, lacht Niklas Burkart. Mit ihm werden sie zu Nationalspielern. Zumindest, wenn man es so sehen will. Burkart ist ein ganz normaler Typ: gerade 19 Jahre alt geworden, seit Oktober BWL-Student in Münster, aber mit seinem Hobby verdient er Geld. Sein Hobby sind Schuhe. Unikate.

Burkart veredelt und individualisiert Schuhe für seine Kunden. Was das heißt? Er druckt ihnen das Bild ihrer Kinder auf die Sneaker, Freizeit- oder Fußballschuhe. Oder das Bild der Ehefrau. Oder die Initialen. Oder die letzte Steuererklärung. Oder irgendwas anderes. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Ein Markt, der noch recht unbesetzt ist.

Herbstmeister haben Schuhe von ihm

Suat Serdar, Nationalspieler des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04, hat ebenso ein paar Schuhe von Niklas Burkart wie Robin Knoche, Nationalspieler vom SC Freiburg. Beide, sagt der Nationalspielermacher Burkart, „sind richtig durchgestartet, nachdem sie mit mir Kontakt hatten“. Er lacht. Er meint es wirklich nicht so ernst. Wobei…! Seinen Freunden hatte er erzählt, dass er Streli Mamba, dem Profi vom SC Paderborn, ein paar Schuhe anfertigen würde. Sie kannten ihn nicht. Kurz darauf schoss er zwei Tore gegen Borussia Dortmund. Dann kannten ihn alle. Auch die Herbstmeister Diego Demme und Amadou Haidara (beide RB Leipzig) haben Schuhe von dem jungen Mann aus Schwerte, Erik Thommy (Fortuna Düsseldorf) und Marco Richter (FC Augsburg) ebenfalls. Ein Paar für Kai Pflaume liegt bereit. Der Fernsehmoderator und Sneaker-Liebhaber soll sie in seiner Sendung „Wer weiß denn sowas“ tragen. Burkart überreicht die Schuhe in den kommenden Tagen persönlich in Hamburg und ist Gast im Studio. Zugegeben, sagt Burkart, nicht alle haben für ihre Schuhe bezahlt. Marketing sei eben wichtig. Burkart sagt, es gäbe nicht viele, die machen, was er macht.

Mit 18 sein Gewerbe angemeldet

Vor zwei Jahren fing alles an, da war Schuhfreund Niklas Burkart gerade erst 17 geworden. Er hatte irgendwo einen Schuh gesehen, der individuell bedruckt war. Noch am gleichen Tag schaute er, was es dazu braucht. Er besorgte sich die Materialien: erst nur Pinsel und Farbe, später Schablonen, Sprühpistolen, Materialien zum Abkleben der Schuhe. So wird aus einem Bild am Computer ein Unikat-Schuh. „Grundsätzlich würde ich erstmal keinen Schuh ausschließen“, sagt Burkhart. Heißt: Er kann vom Fußballschuh bis zum Wildleder-Slipper für gewöhnlich alles bearbeiten. Zwei bis drei Wochen braucht er in der Regel, bis alles fertig ist.

Sneaker mit dem Konterfei von TV-Moderator Kai Pflaume. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Die ersten Exemplare fertigte er für sich an, die nächsten für seine Freunde. Über die Sozialen Medien versuchte er, an Kunden zu kommen. „Es hat glaube ich fast ein Jahr gedauert, bis ich den ersten Schuh an jemanden verkaufen konnte, den ich nicht kannte.“ Als er 18 wurde, meldete er sein Gewerbe an. Seit dem Sommer aber sind die Auftragsbücher für den Ein-Mann-Betrieb voll. Zwischenzeitlich konnte er gar nicht alle Aufträge annehmen.

Bis zu 30 Schuhe im Monat schaffte er im Abi-Stress und während des Semester-Starts. Zwei bis vier Stunden braucht er im Schnitt pro Schuh. Es gibt aber auch aufwändigere Arbeiten. Für Suat Serdars Schuh musste er mit dem Pinsel Farbe auftragen. Das dauerte. Zwei Wochen lang. Den derzeit beliebten weißen Nike-Schuh gibt es für 100 Euro, seine Arbeit kostet 60 bis 80 Euro extra. Die Schuhe kann man bei ihm mitbestellen oder sie ihm zuschicken.

Atelier in der Studentenbude

„Ich habe Zweifel, ob ich irgendwann damit meinen Lebensunterhalt bestreiten kann, aber ich habe jetzt schon mehr coole Leute kennengelernt als ich mir hätte ausmalen können“, sagt der junge Mann, der sein Atelier nun in seiner Studentenbude eingerichtet hat, in seiner Ein-Zimmer-Wohnung in Münster. Seine Mutter schimpfte früher über die Unordnung in seinem Zimmer wegen der vielen Materialien. Nun verdient er sich nebenbei sein Studium. Und kostet vom beruflichen Erfolg. „Im Moment“, sagt er, „habe ich mehr Lust auf meine Selbstständigkeit als auf das Studium.“.