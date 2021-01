Schnee und Nässe sorgen für Behinderungen auf den Straßen

Schnee sorgt am Morgen für Behinerungen in der Region.

Siegen/Olpe. Auf den Straßen im Sauer- und Siegerland kann es glatt sein. Auf der A 45 staut sich der Verkehr. Busse können Bergstrecken nicht befahren.

Autofahrer aufgepasst: Auf den Straßen im Sauer- und Siegerland kann es am Morgen glatt sein. Schnee und Nässe sorgen in weiten Teilen der Region für rutschige Fahrbahnen.

Auf den Autobahnen staut sich der Verkehr. Betroffen ist besonders die A 45 zwischen Olpe und Siegen in beiden Richtungen. Auch auf der A 4 rund um das Kreuz Olpe-Süd stockt der Verkehr.

Die A45-Auffahrt in Höhe Freudenberg in Richtung Hagen ist seit 7.20 Uhr von querstehenden Fahrzeugen blockiert.

Busse können Bergstrecken nicht befahren

Wegen des anhaltend starken Schneefalls und glatter Straßen können die Busse der Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd (VWS) die Bergstrecken derzeit nicht befahren. Das teilt das Unternehmen mit. In den Tallagen wird zwar gefahren, allerdings ist mit Verspätungen zu rechnen. Zudem kann derzeit der Raum Freudenberg nicht bedient werden. Die Busse Linien R38, R39 und R40 verkehren aktuell nur zwischen Siegen und Seelbach.

Glatte Straßen in NRW in den kommenden Nächten möglich

Autofahrer müssen auch in den kommenden Tagen immer wieder mit glatten Straßen rechnen. Schneien soll es bis zum Wochenende hin allerdings wohl verbreitet nicht mehr, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Die Nächte werden einem DWD-Sprecher zufolge in den kommenden Tagen aber deutlich kälter.

Am Dienstag soll in höheren Lagen noch Schnee fallen und liegen bleiben. Im Rest des Landes bleibt es laut DWD bei Temperaturen deutlich über Null demnach meist flockenfrei.

Bei sinkenden Temperaturen sind dem DWD zufolge in den Nächten glatte Straßen auch bis in tiefere Lagen möglich. Schnee soll es laut Vorhersage aber nur vereinzelt geben, die Glätte werde vielmehr durch überfrierende Nässe verursacht. Niederschläge erwartet der DWD am Donnerstag und Freitag tagsüber nicht. (mit dpa)