Schlag gegen mutmaßliche Whatsapp-Betrüger

Hagen. Nach Durchsuchungen in NRW sitzen zwei mutmaßliche Whatsapp-Betrüger in Untersuchungshaft. Auch im Sauerland wurde eine Wohnung durchsucht.

Der Polizei in NRW ist ein Schlag gegen gelungen. Bei der Durchsuchung der Wohnungen von 14 Tatverdächtigen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren wurden nach Angaben der federführenden Staatsanwaltschaft Hagen und der Kreispolizei des Märkischen Kreises zahlreiche Beweismittel sichergestellt.

Die Durchsuchungen fanden in Lüdenscheid (Märkischer Kreis), Gelsenkirchen, Essen, Duisburg, Köln, Niederzier (Kreis Düren) sowie Bergheim und Kerpen (beide Rhein-Erft-Kreis) statt. Die Ermittler werfen den jungen Tatverdächtigen vor, „unter Vortäuschung falscher Tatsachen“ per Whatsapp-Nachrichten oder Telefonanrufen in mindestens 100 Fällen bundesweit Bargeld in mindestens sechsstelliger Höhe erbeutet zu haben.

Die beiden mutmaßlichen Haupttäter - ein 24-Jähriger aus Duisburg und ein 16-Jähriger aus Kerpen - kamen in Untersuchungshaft. Ein 16-Jähriger aus Duisburg wurde vorläufig festgenommen. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern die Ermittlungen an.

