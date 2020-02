Besonders ist der Tag allemal, schließlich gibt es ihn nur alle vier Jahre: den 29. Februar. Es ist ein Tag, der nur in Schaltjahren im Kalender auftaucht und an dem trotzdem besondere Ereignisse stattfinden. Kinder werden geboren, Hochzeiten und Geburtstage gefeiert. Wie das so ist? Wir haben nachgefragt.

„Es handelt sich sozusagen um ein immer währendes Geburtstagsgeschenk meiner Frau“, sagt Tobias Wurm. Der 29-Jährige und seine Partnerin Laura Hübner (31) werden sich am 29. Februar in Hagen trauen lassen. Aber warum denn bloß an diesem Tag? „Meine Frau kennt mich gut“, sagt Tobias Wurm, „sie weiß, dass ich dazu neige, Termine zu vergessen.“ Wenn der Termin nur alle vier Jahre im Kalender auftaucht, dann ist der regelmäßig anzurichtende Schaden geringer.

Dem Brautpaar alles Gute

Wobei: Einen Tag zu vergessen, der eh nur alle vier Jahre kommt, könnte durchaus auch problematisch sein, oder? Die zukünftige Gattin gibt Entwarnung. „Wir sind nicht so rasend romantisch und machen es gern anders als die anderen“, sagt Laura Hübner. Zugegeben, Teile der Familie hätten mal darauf hingewiesen, dass man ja dann gar nicht wüsste, wann man sich zukünftig zusammensetzen solle, um an den Tag zurückzudenken. „Aber da wird sich schon eine Tradition entwickeln“, sagt Tobias Wurm. In diesem Sinne: Dem Brautpaar alles Gute und viele Schaltjahreshochzeitstage.

Daumen drücken, dass es nicht der 29. Februar wird: Inga Schmidthermes aus Brilon erwartet ihr erstes Kind. Foto: privat

Deutlich weniger Einfluss auf das Datum, auf das ein besonderes Ereignis fällt, hat man in Fragen der Geburt. Inga Schmidthermes aus Brilon ist hoch schwanger. Zumindest Stand Freitagmittag. Die Tasche fürs Krankenhaus steht längst bereit, errechneter Termin ist Montag. Aber es zwickt und zwackt schon im Bauch.

„Natürlich hört man jetzt noch genauer in sich hinein“, sagt die 34-Jährige, die ihr erstes Kind erwartet. Ein Junge. Ein Schaltjahresjunge? „Mir ist recht früh aufgefallen, dass 2020 ein Schaltjahr ist und der Geburtstermin in den Bereich fällt.“

Die Cousine gratuliert immer zwei Mal

Die Begeisterung hielt sich in Grenzen, auch in der Familie Geburtstag am 29. Februar? „Das muss nicht unbedingt sein“, sagt Frau Schmidthermes selbst. Andererseits: Wenn’s denn so sein soll.

„Wir machen uns da keinen Stress und das ist auch kein Grund, zu versuchen, irgendetwas zu beeinflussen“, sagt sie. Ihr Mann sei da eh noch etwas enstapnnter. Wenn der Bub’ am Tage der Tage kommen würde, dann hätte man zumindest immer eine Geschichte zu erzählen. So oder so: alles Gute!

Es sind Geschichten wie die von Mirko Rißmann. Der Hohenlimburger wird am Samstag 36. Oder 9, je nach Betrachtung. „Ich finde das ganz amüsant und würde das anders auch nicht mehr haben wollen“, sagt Rißmann.

Schaltjahreskind: Mirko Rißmann aus Hohenlimburg. Foto: privat

Gut, klar, es sei halt manchmal ein bisschen ein Durcheinander, wann gefeiert und gratuliert wird. Als Kind sei er immer ungeduldig gewesen, da hätten die Eltern entschieden, dass das Kind nunmal am letzten Februar-Tag zur Welt gekommen sei. Also: Feier und Geschenke am 28.

Andere gratulieren auch heute noch am Tag nach dem 28. „Meine Cousine gratuliert mir jedes Jahr zweimal, einmal am 28. und einmal am 1.“, sagt Rißmann und lacht. Er mag das.

Große Feier also jetzt? „Klar wird ausgiebiger gefeiert, wenn das Datum im Kalender steht“, sagt Rißmann, „aber richtig groß wird’s erst im nächsten Schaltjahr 2024. „Dann werde ich 40. Also 10. Sozusagen: 50!“

___________________________________________________

Was ist noch wissenswert?

Nach Zahlen des statistischen Landesamtes NRW kommen am 29. Februar im statistischen Durchschnitt weniger Kinder zur Welt als im Mittel aller anderen Kalendertage. In den Schaltjahren 2000, 2004, 2008, 2012 und 2016 kamen im Schnitt 380 Kinder an einem 29. Februar zur Welt. Im langjährigen Durchschnitt aller Kalendertage der letzten 19 Jahre sind es 431 Kinder je Tag. Über 10 000 Menschen in Nordrhein-Westfalen können am 29. Februar 2020 erstmals seit 2016 wieder Geburtstag feiern.