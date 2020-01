Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wenig Schnee – schwierige Planungen

Zwar war der Snowboard-Nachwuchs auch im vergangenen Jahr beim Weltcupfinale der weltbesten Snowboarder am Poppenberghang – damals allerdings nur als Zuschauer. Unter anderem trafen die Talente Weltmeisterin Selina Jörg und fachsimpelten mit ihr.

In diesem Jahr könnten die Nachwuchsboarder eventuell ein bisschen mehr eingebunden sein, wenn das Weltcupfinale im Hochsauerland über die Bühne geht. Vom 13. bis zum 15. März steht das Einzel- und Team-Event am Poppenberghang an.

„Es gibt Überlegungen, einen kleinen Wettbewerb im Rahmenprogramm des Weltcups zu veranstalten“, verrät Julia Hennecke. Noch sei das aber nicht zu einhundert Prozent sicher.

Unsicher ist auch, ob der für Samstag, 18. Januar, geplante Rookie-Contest auf der Postwiese in Neuastenberg durchgeführt werden kann. „Vielleicht müssen wir ihn absagen, weil nicht genug Schnee vorhanden ist.“