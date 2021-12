Rückkehrer soll Roosters mit Erfahrung helfen

Dürfen die Iserlohn Roosters bald wieder öfter jubeln - so wie hier Casey Bailey und Joseph Whitney beim Heimspiel gegen München?

Iserlohn. Paukenschlag bei den Iserlohn Roosters: Mitten in der sportlichen Krise holt der DEL-Klub einen alten Bekannten aus dem Trainerstab zurück.

Die Iserlohn Roosters, aktuell Tabellen-13. der Deutschen Eishockey Liga (DEL), verpflichten mit Jamie Bartman ab sofort einen neuen Asisstenzcoach. Der 59-Jährige kann auf insgesamt 14 Jahre DEL-Erfahrung als Coach zurückgreifen und ist nach der Zeit von 2013 bis 2019 nun das zweite Mal am Seilersee tätig.

Damals erreichten die Roosters mit Bartman insgesamt vier Mal das Playoff-Viertelfinale und einmal die Pre-Playoffs. Zuletzt arbeitete der Deutsch-Kanadier in den vergangenen beiden Spielzeiten als Assistenzcoach bei den Augsburger Panthern.

Hommel hat großes Vertrauen

„Jamie ist ein erfahrener Mann, der sowohl die Liga als auch die Roosters bestens kennt und daher keine Eingewöhnungszeit benötigt. Er kann sofort loslegen und wird Brad Tapper wertvolle Unterstützung geben können. Es war uns bewusst, dass wir uns im Trainerbüro wieder breiter aufstellen müssen und wir sind froh, mit Jamie einen qualifizierten Mann gefunden zu haben, der bestens nach Iserlohn passt“, erklärt Christian Hommel, Sportlicher Leiter der Roosters.

Bartman selbst, der bereits bei der Trainingseinheit am Dienstagmorgen mit auf dem Eis stand und viele Gespräche mit neuen und alten Bekannten führte, musste bei der Anfrage aus Iserlohn nicht lange überlegen: „Ich hatte eine gute Zeit hier bei den Roosters und freue mich sehr, wieder dabei zu sein. Ich denke, in der Kabine wird gute Arbeit geleistet und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir das auch wieder in erfolgreichem Eishockey auf dem Eis zeigen können“, sagt der ehemalige und nun auch neue Assistenzcoach.

Donnerstag gegen Ingolstadt

Der erste Einsatz für Bartman wird am Donnerstag, 23. Dezember, sein. Dann wollen die Sauerländer ihre Niederlagenserie gegen den ERC Ingolstadt (19.30 Uhr, Eissporthalle am Seilersee) beenden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Regionalsport