Noch ein neuer Co-Trainer für die Roosters

Iserlohn. Jetzt wollenes die Iserlohn Roosters offenbar wissen: Der 13. der DEL gibt die Verpflichtung des zweiten Co-Trainers binnen weniger Tage bekannt.

Einen Tag nach dem erlösenden 4:2-Auswärtssieg in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) der Iserlohn Roosters in Düsseldorf, haben die Sauerländer eine Personalentscheidung bekanntgegeben: Das DEL-Kellerkind verpflichtet mit Johan Åkerman einen weiteren Assistenzcoach.

Der 49-jährige Schwede war zuletzt Headcoach bei den HC Eppan Pirates in Italien und zuvor insgesamt acht Jahre in verschiedenen Funktionen im Coaching beim schwedischen Erstligisten HC Linköping engagiert. „Johan hat in Schweden eine hervorragende Coaching-Ausbildung erhalten und sich bei einem Profi-Club vom Nachwuchscoach bis zum Headcoach der Profis hochgearbeitet. Er hat selbst lange Jahre als Verteidiger auf Profi-Level gespielt und wird unserem Coaching nochmal eine zusätzliche Komponente verleihen“, begründet Christian Hommel, Sportlicher Leiter der Roosters, die Verpflichtung.

Åkerman ist international vernetzt

DEL-Kennern dürfte der neue Assistenzcoach der Roosters insbesondere aus seiner Zeit als Spieler bei den Kölner Haien bekannt sein, als der ehemalige Verteidiger zwischen 2010 und 2012 in 79 DEL-Spielen 52 Punkte auflegte. Darüber hinaus war der Schwede in Schweden, Russland, der Schweiz, Norwegen und Frankreich aktiv und ist dementsprechend bestens vernetzt.

In Köln spielte er mit dem heutigen Roosters-Kapitän Torsten Ankert zusammen. Auch Joe Whitney arbeitete vor seinem Engagement bei den Roosters in Linköping zwei Jahre mit dem Assistenzcoach Johan Åkerman zusammen. „Ich freue mich darauf, bei den Roosters viele neue und einige bekannte Gesichter zu treffen und direkt loszulegen. Ich war sehr glücklich über die Gelegenheit, als Coach in der DEL arbeiten zu können und musste nicht lange überlegen“, sagt der Skandinavier.

Erst vor knapp einer Woche hatten die Iserlohn Roosters schon einen neuen Co-Trainer verpflichtet - und die Rückkehr von Jamie Bartman auf die Bank des Klubs vom Seilersee bekanntgegeben.

