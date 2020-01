Am Mittwochvormittag fielen die Würfel. Der DSV hat sein WM-Aufgebot nominiert. Eine Sauerländerin ist dabei, eine andere muss zusehen.

Eine große Überraschung dürfte es für Maren Hammerschmidt nicht mehr gewesen sein: Die Biathlon-Weltmeisterschaft vom 13. bis 23. Februar in Antholz wird ohne die Athletin aus dem Sauerland stattfinden. Die WM-Norm hatte die Winterbergerin, welche die laufende Saison im zweitklassigen IBU-Cup beginnen musste, nicht erfüllt. Doch damit ist die 30-Jährige nicht alleine.

Beim am Mittwochvormittag bekanntgegebenen Frauen-Aufgebot sind in Janina Hettich und Karolin Horchler ebenfalls zwei Athletinnen dabei, die die DSV-Vorgaben nicht umgesetzt haben. Um jedoch eine Staffel stellen zu können, musste der Verband die Kriterien vor dem Saisonhöhepunkt in Südtirol aufweichen.

Das ist das Glück von Karolin Horchler, die ebenfalls erst vor kurzem zum Weltcup-Team stieß. Beim vergangenen Einzel-Rennen auf der Pokljuka in Slowenien konnte Horchler, die aus Ottlar am Diemelsee stammt und für den WSV Clausthal-Zellerfeld startet, mit Platz 20 durchaus überzeugen.

Nur 13 Weltcup-Punkte bisher

Nicht so gut war es am letzten Wochenende für Hammerschmidt gelaufen, die nur Platz 42 belegt hatte. Symptomatisch für die bisher enttäuschende Saison der Staffel-Weltmeisterin von 2017: Hammerschmidt rangiert mit nur 13 Weltcup-Punkten in der Gesamtwertung auf Platz 72.

Dass die Luft für sie trotz ihrer Staffel-Erfahrung dünner geworden sein könnte, darauf deuten schon die Aussagen von Bundestrainer Kristian Mehringer in Pokljuka hin: „Janina Hettich und Karolin Horchler sind nah am Anschlussbereich“, sagte er, um zu ergänzen: „Maren hat es nicht ganz so ‘rübergebracht, das war ein bisschen ärgerlich.“ Nicht nur für den Chefcoach, auch für Hammerschmidt selbst...