Raserprozess: Verteidiger fordert Bewährungsstrafe

Im Prozess um einen tödlichen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 229 zwischen Sundern-Hövel und Balve-Beckum im August 2018 hat der Verteidiger des angeklagten 43 Jahre alten Arztes aus Hemer eine Freiheitsstrafe im „bewährungsfähigen Bereich“ gefordert.

Der völlig demolierte Wagen des angeklagten Hemeraners unmittelbar nach dem tödlichen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 229 bei Sundern-Hövel. Foto: RD

„Es war ein Verkehrsunfall mit tragischen Folgen für die Insassen des VW Golf, der vom Wagen meines Mandanten erfasst wurde“, sagte der Soester Rechtsanwalt Constantin W. Kirschbaum am Montag in seinem mehr als zweistündigen Plädoyer. Es gebe keinerlei objektive Anhaltspunkte, dass der gelbe SUV des Arztes (Audi Q5, 239 PS) in ein illegales Autorennen verwickelt war, sagte Kirschbaum am 20. Verhandlungstag des sogenannten Raserprozesses.

Staatsanwalt hatte vier Jahre und neun Monate gefordert

Der Arnsberger Staatsanwalt Neulken hatte in seinem Schlussvortrag eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und neun Monaten wegen der Teilnahme an einem illegalen Autorennen gefordert. Für Verteidiger Kirschbaum kann sein wegen einer Trunkenheitsfahrt vorbestrafter Mandant lediglich für fahrlässige Körperverletzung in vier Fällen, fahrlässiger Tötung in einem Fall und Trunkenheit im Straßenverkehr verurteilt werden.

Die Fahrlässigkeit sieht er im unteren Bereich, weil der Hemeraner zum Zeitpunkt des Unfalls unter Alkoholeinfluss gestanden habe, seelisch angeknackst gewesen sei und es eine Einflussnahme von außen durch ein anderes Fahrzeug gegeben habe, die zum Unfallgeschehen beigetragen habe. Dass der rote Porsche 911 des mitangeklagten 58 Jahre alten Soesters in irgendeiner Weise beteiligt war, dafür gebe es keine Anhaltspunkte, so Kirschbaum weiter.

Bei dem schweren Verkehrsunfall am 1. August 2018 war eine 70 Jahre alte Frau aus Neheim, die in dem VW Golf saß, ums Leben gekommen. Die vier weiteren Insassen wurden lebensgefährlich verletzt.

Zweites Plädoyer auf dem Programm

Nach einer Pause will der Verteidiger des Soester, Volker Cramer, mit seinem Plädoyer beginnen. Für dessen Mandanten hatte der Anklagevertreter eine Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 9 Monaten gefordert, die nicht zur Bewährung ausgesetzt werden dürfe.

Unklar ist, ob es am Montag noch zu einer Urteilsverkündung kommen wird.