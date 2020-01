Pro: Die Zeit für ein Tempolimit gekommen

Von Daniel Berg

Chefreporter Daniel Berg Foto: NN / FFS

Man kann es nicht mehr hören. Das Gerede jener, die sich auf ihr Freiheitsgefühl berufen, weil sie gern weiterhin auf der Autobahn schnell fahren wollen. In der Innenstadt darf man das nicht, denn es ist gefährlich. Betrunken fahren darf man auch nicht, denn es ist gefährlich. Waffen kaufen darf man auch nicht ohne weiteres, denn das ist gefährlich. Aber jeder noch so ungeübte Fahrer darf sein Kfz und Tempo 200 in Tateinheit mit maßloser Selbstüberschätzung zur Waffe machen. Das ist doch Irrsinn und von gestern.

Autobahnen sind in Deutschland statistisch gesehen die sichersten Straßen, so ehrlich muss man an dieser Stelle sein. Aber sie könnten eben noch viel sicherer sein.

Ein Tempolimit ließe den Verkehr in der Regel gleichmäßig fließen, es würde helfen, die Umwelt zu schonen, Stress zu minimieren, Staus zu vermeiden und das zum Teil verheerende Ausmaß von Unfällen zu begrenzen. Zumal: Es kommt ja nicht einmal signifikant früher an, wer rast wie verrückt.

Etwa 350 Menschen starben im vergangenen Jahr auf deutschen Autobahnen. Ein deutlicher Rückgang, ja, aber statistisch gesehen immer noch ein Menschenleben pro Tag. In vielen Fällen ist überhöhte Geschwindigkeit der Grund.

Ein Tempolimit sei „gegen jede Vernunft“, sagte mal der Bundesverkehrsminister Scheuer. Und man fragt sich schon, ob das noch Dreistigkeit ist oder schon Dummheit. Denn dem Individualverkehr nicht den gewohnten roten Teppich auszurollen, ist der einzige Weg der Vernunft. Der einzige Weg der Zukunft. Er liegt vor uns und das Bröckeln des Widerstands selbst beim Deutschen Automobil-Club zeigt, dass die Zeit gekommen scheint, ihn bald auch zu gehen.

Contra: Autofahren ist nicht nur rational

Von Torsten Berninghaus

Torsten Berninghaus, stellvertretender Chefredakteur. Foto: Michael Kleinrensing

Debatte um ein generelles Tempolimit polarisiert. Und deshalb tut sich das Automobilland Deutschland ja auch so schwer damit, dem Beispiel der europäischen Nachbarn zu folgen. Denn Autofahren ist eben nicht nur rational. Es ist Lebensgefühl, es ist Symbol – und es ist das Gegenteil von einer Verbotspolitik.

Gleichwohl hat man den Eindruck, dass es aktuell weder zeitgemäß noch vernünftig ist, gegen ein generelles Tempolimit zu argumentieren. Daher lohnt es sich, die Fakten genau anzusehen:

1. Autobahnen sind die sichersten Straßen in Deutschland.

2. Im Vergleich mit unseren europäischen, tempobegrenzten Nachbarn belegt Deutschland bezüglich der schweren Unfälle einen Platz im Mittelfeld.

3. Die Auswirkungen eines Tempolimits auf die CO 2 -Emissionen stehen in keinem Verhältnis zu den Einsparungen, die spritsparende Technologien erreichen.

Insgesamt lässt sich also ableiten, dass der technische Fortschritt ein wirkungsvolles Instrument ist, um Sicherheitsrisiken zu reduzieren und Verbrennungsrückstände zu minimieren. Elektro-Autos, Assistenzsysteme und ein flächendeckendes, dynamisches Tempolimit, das Verkehrsdichte und Witterungsverhältnisse berücksichtigt, wären wirkungsvoller und akzeptierter als ein generelles Tempolimit.

Letzteres würde übrigens nicht wirken gegen die rücksichtslosen Drängler und Rechts-Überholer, die sich ohnehin an keine Regeln halten. Es würde aber dazu führen, dass wir nachts um 3 Uhr auf der Sauerlandlinie minutenlang zwar keinen weiteren Verkehrsteilnehmer sehen, dafür aber schon bei 135 km/h den langen Arm des Gesetzes fürchten müssten.