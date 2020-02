Plettenberg: Gestohlenen Wetterhahn wieder entdeckt

Dieser Wetterhahn thronte auf der Spitze der Christuskirche in Plettenberg und war Jahre lang verschwunden. Jetzt wurde er bei Bauarbeiten entdeckt.

Plettenberg. Bisher Unbekannte hatten vor fast sieben Jahren den Wetterhahn der Christuskirche in Plettenberg gestohlen. Nun fand er sich - in nächster Nähe.

Es war etwas Metallenes und es glänzte golden: Einen Wetterhahn haben Telekom-Mitarbeiter jüngst bei Arbeiten in Plettenberg entdeckt. Nun hat die Polizei aufgeklärt, woher der Hahn stammt.

„Der Wetterhahn der Christuskirche ist wieder aufgetaucht“, teilte die Polizei im Märkischen Kreis am Mittwoch mit. Gemeinde-Pfarrer Dietmar Auner identifizierte ihn an diesem Mittwoch zweifelsfrei, berichtete die Polizei.

Gleich zweimal war der Hahn im Jahr 2013 von der Spitze des Hauptturms der Christuskirchen in Plettenberg gestohlen worden. Damals war der Kirchturm eingerüstet, er wurde aufwändig saniert. Während der Hahn einige Tage nach dem ersten Verschwinden wieder aufgetaucht war, sei er danach erneut vom Dach gestohlen worden - und blieb Jahre lang verschollen.

Wetterhahn war seit Juli 2013 verschollen

Nach Auskunft in der Gemeinde, hatte man damals bereits Ersatz anfertigen lassen - und den Glauben daran verloren, dass sich der mehr als 100 Jahre alte Original-Wetterhahn wiederfindet. Umso größer war die Überraschung, als die Kriminalpolizei in Plettenberg vor Kurzem einen Vertreter der evangelischen Kirchengemeinde zur Gegenüberstellung lud.

„Zuletzt ‘lebend’ auf dem hohen Punkt gesehen wurde der Wetterhahn am 29. Juli 2013“, teilte die Polizei mit. Der oder die Täter waren „unter Lebensgefahr“ auf den Turm geklettert, war am Mittwoch in der Gemeinde zu erfahren: „Denn die letzten vier Meter der Dachspitze waren damals nicht eingerüstet“.

Hahn steckte in einer Wiese - nur 100 Meter von der Christuskirche entfernt

Der Materialwert war nach dem Verschwinden auf etwa 1000 Euro geschätzt worden. Gemeindevertreter hatten unter anderem sogleich bei Ebay gefahndet, ob der Hahn dort angeboten wurde. Er fand sich aber nicht.

Tatsächlich steckte der feuervergoldete Wetterhahn, der wohl aus Bronze oder Kupfer ist, offenbar all die Jahre in nächster Nähe der Christuskirche. Der Hahn wurde aus einer Wiese gezogen, keine 100 Meter Luftlinie von der Kirche entfernt, teilte die Polizei mit. Der Wetterhahn ist in weitgehend gutem Zustand, hieß es bei der Polizei: Nur zwei Flügelspitzen sind abgebrochen - aber auch die fanden sich wieder. (dae)