Die Polizei sucht Unbekannte, die versucht haben, durch die Katzenklappe eines Hauses in Plettenberg einzubrechen.

Fahndung Plettenberg Einbrecher will durch Katzenklappe in Haus gelangen

Hagen. Unbekannte versuchen durch die Katzenklappe eines Wohnhauses in Plettenberg die Verriegelung eines Fensters zu öffnen. Die Polizei ermittelt.

Unbekannte Einbrecher haben in der Nacht zu Donnerstag, 27. Februar, versucht, durch die Katzenklappe eines Hauses an der Schwarzenbergstraße in Plettenberg die Verriegelung des Fensters zu öffnen. Wie die Polizei des Märkischen Kreises mitteilt, hatten der oder die Unbekannten allerdings keinen Erfolg, da das Fenster abgeschlossen war.

Die Wohnungseigentümerin sei von lauten Geräuschen wach geworden, sodass der oder die Täter unerkannt in der Dunkelheit fliehen konnten. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruchsversuch nimmt die Polizei in Plettenberg entgegen.