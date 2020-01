Meschede/Brüssel. Der Green Deal soll in der EU Investitionen in Milliardenhöhe auslösen. CDU-Europaabgeordneter Peter Liese erklärt, was das für die Region heißt.

Peter Liese: Was der Green Deal für Südwestfalen bedeutet

Was machen Sie eigentlich am 31. Dezember 2050? Wie, Sie haben keine Ahnung? Zu weit weg? Stimmt. Aber die EU, die weiß schon ziemlich genau, welchen Zustand sie am 31. Dezember 2050 erreicht haben möchte: klimaneutral sein. Das jedenfalls sieht der Green Deal der neuen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor.

Und wenn Sie jetzt fragen: Was juckt mich das? Dann sei nur eine Zahl erwähnt: Der Green Deal sieht in den kommenden zehn Jahren Investitionen in Höhe von einer Billion Euro vor. Also tausend Milliarden. Das juckt uns schon eher. Irgendwo muss das Geld ja herkommen.

Liese: Der Brexit hat Zukunft der EU blockiert

„Keine Sorge“, sagt Peter Liese, „das sind nicht alles Steuergelder“. Der CDU-Europaabgeordnete aus Meschede ist umweltpolitischer Sprecher der christdemokratischen EVP-Fraktion im EU-Parlament; sie ist dort die größte Fraktion. Der 55-Jährige gilt als einer der renommiertesten Umweltpolitiker in Brüssel.

Klar, 2050 sei weit weg, räumt Liese ein. „Trotzdem ist es wichtig, dass wir langfristig Visionen entwickeln.“ In den vergangenen drei Jahren habe der Brexit die Entwicklung von Zukunftsbildern in der EU nahezu blockiert. „Jetzt geht es darum, wieder für unsere Kinder und Enkelkinder zu planen.“

EU-Mitgliedsstaaten müssen Green Deal zustimmen

Liese sitzt im Umweltausschuss des Parlaments. Schon kurz nach der Wahl von der Leyens hat er lange mit der neuen Präsidentin über den Klimaschutz gesprochen. Jetzt steht er mit ihrem Team regelmäßig im Austausch. Nun gilt es, Mehrheiten zu sammeln und Kompromisse zu finden. Ohne die Zustimmung einer Mehrheit der Abgeordneten wird es nämlich nichts mit dem Green Deal.

Und ohne die Zustimmung der EU-Mitgliedstaaten sowieso nicht. „Es wird schwierig, am Ende alle Staaten auf Klimaneutralität einzuschwören“, sagt Liese und denkt dabei insbesondere an Polen, das den größten Teil seiner Energie mit schmutziger Kohle produziert. Der Green Deal sei deshalb noch längst nicht in trockenen Tüchern. „Es besteht die Gefahr, dass am Ende gar nichts beschlossen wird.“

CDU-Europaabgeordneter Peter Liese Kommissionspräsidentin und Ursula von der Leyen. Foto: Handout

CO2-Preis kommt für Deutschland, aber nicht für Europa

Fraglich sei ebenfalls, ob die Briten mit dem Brexit auch der gemeinsamen Klimapolitik goodbye sagen. Sie werden den Kohleausstieg schon in fünf Jahren vollzogen haben, stehen also mit ihrer CO 2 -Bilanz ziemlich gut da. Bei einem möglichen Klima-Exit des Königreichs müsste die EU also noch eine Schippe drauflegen, um insgesamt ihren eigenen Ziele zu erreichen.

Ein weiterer Knackpunkt ist der CO2-Preis. Deutschland führt ihn ein, Europa noch nicht. Hierzulande werden ab 2021 in den Bereichen Verkehr und Gebäuden zunächst 25 Euro pro Tonne Kohlendioxid fällig. Für deutsche Unternehmen etwa in der Speditionsbranche entsteht somit ein gewaltiger Standortnachteil. „Wir brauchen deshalb eine europäische Lösung“, fordert Liese. Er ist sauer, weil SPD und Grüne in Deutschland einen höheren CO 2 -Preis fordern, „die Einführung auf der europäischen Ebene aber blockieren“. Zu hoch dürfe der Preis aber auch nicht sein. Das überfordere die heimische Wirtschaft. Wenn China sich am Ende ins Fäustchen lacht, nützt das weder uns noch der Umwelt. „Europa kann ein gutes Vorbild sein, aber die Ziele nicht allein erreichen.“

Sauer- und Siegerland Klimaneutral heißt nicht CO2-frei Falls Europa es im Jahr 2050 tatsächlich geschafft haben sollte, der erste klimaneutrale Kontinent zu sein, heißt das nicht, dass in der EU dann kein Kohlendioxid mehr ausgestoßen wird. Klimaneutralität bedeutet vielmehr, dass nicht mehr CO 2 ausgestoßen als kompensiert oder gebunden wird. Denn selbstverständlich wird es immer CO 2 -relevante Prozesse geben. Bei der Kompensation spielt übrigens der Wald eine große Rolle, da Holz sehr viel Kohlendioxid binden kann. Gut für Südwestfalen...

Investitionen zur Nachhaltigkeit rechnen sich für Unternehmen

Zurück zum Geld. Das Gros der eine Billion Euro soll aus Investitionen der Wirtschaft stammen. Investitionen, die sich für die Unternehmen wieder auszahlen. Die Firma ABB Busch Jäger in Lüdenscheid beispielsweise habe die Produktion auf Energiekosten und Ressourcenschonung hin optimiert. „Das rechnet sich“, sagt Liese. „Vielleicht nicht nach zwei Jahren, aber spätestens nach sieben.“

Nachhaltiges Wirtschaften sei allemal besser als den Scheichs und den Russen täglich eine Milliarde Euro für Öl und Gas zu überweisen, so wie es Europa gerade praktiziere. Trotzdem müsse im EU-Haushalt natürlich auch mehr öffentliches Geld für die Erforschung klimafreundlicher Energieerzeugung zur Verfügung gestellt werden.

Ist 2050 also wirklich noch so weit weg? Eigentlich nicht: Schon in gut drei Wochen, am 22. Februar, will die Kommission ihr Klimagesetz dem Parlament zur Beratung vorlegen. Im Herbst soll es verabschiedet werden. Es ist ein Gesetz, nicht bloß eine Absichtserklärung: damit folgende Politiker-Generationen nicht einfach den Rückwärtsgang einlegen können.