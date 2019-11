Parken auf Privatparkplätzen: Noch keine BGH-Entscheidung

Um das Parken auf Privatparkplätzen ging es am Mittwoch vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Das oberste deutsche Gericht verkündete noch keine Entscheidung.l

Karlsruhe/Arnsberg. Im Rechtsstreit um „Knöllchen“ auf Privatparkplätzen wird es am Mittwoch keine Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) geben. „Voraussichtlich wird in drei Wochen ein Verkündungstermin stattfinden“, sagte eine Sprecherin des obersten Gerichts der Bundesrepublik der „Westfalenpost“ nach der Verhandlung in Karlsruhe.