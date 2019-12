Neues Thermomix-Modell: Kundin verklagt Hersteller Vorwerk

Das Landgericht Wuppertal beschäftigt sich am Donnerstag mit der Klage einer Frau aus Kaiserslautern, die den Kauf ihres Thermomix TM5 rückabwickeln möchte.

Sieben Wochen, nachdem sich die Kundin die Multifunktions-Küchenmaschine zugelegt hatte, nahm der Wuppertaler Hersteller Vorwerk einen Modellwechsel zum komfortableren TM6 vor. Sie hätte über die Einführung der neuen Version informiert werden müssen, findet die Pfälzerin. Dann hätte sie seinerzeit das Vorgängermodell nicht gekauft.

Thermomix weltweit mehr als drei Millionen Mal verkauft

Das Amtsgericht Wuppertal wies ihre Klage gegen Vorwerk ab. Jetzt ist der Fall in der nächst höheren Instanz gelandet.

Der Thermomix kann Lebensmittel zerkleinern, mixen, erwärmen und kochen. Weltweit soll das Gerät bislang mehr als drei Millionen Mal verkauft worden sein. Der Boom ebbt seit 2017 ab. Vor Wochen gab das Unternehmen bekannt, die Thermomix-Fertigung am Stammsitz in Wuppertal einzustellen. Die Küchenmaschine soll in Zukunft nur in Frankreich und China produziert werden.