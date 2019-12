Nabil Shehata neuer Chef der Philharmonie Südwestfalen

Nabil Shehata hat schon früh das erreicht, wovon andere Musiker ein Leben lang träumen. Eine Stelle als Kontrabassist bei den Berliner Philharmonikern. Unbefristet. Und dann geht der Mann hin und kündigt. Weil er dirigieren will. Und landet als neuer Chef bei der Philharmonie Südwestfalen in Hilchenbach - klar, dass da Nachfragen kommen. Aber Nabil Shehata antwortet gerne.

„Berliner Philharmoniker, höher geht es nicht. Und dann saß ich viereinhalb Jahre dort und habe schließlich gedacht: Was? Willst Du jetzt noch 42 Jahre hier sein?“ Daniel Barenboim ermutigt den jungen Musiker zum Fachwechsel. Die ersten Erfolge, auch als musikalischer Leiter der Kammeroper München, geben ihm Recht. Denn Nabil Shehata hat eine Mission. „Als jemand, der hinten sitzt, kann ich nie die Musik gestalten. Ich kann ein bisschen von unten lenken, aber von den großen Komponisten haben wir Bassisten nichts, nicht ein einziges Stück, es ist einfach nichts da. Ich will auch mal eine Mozart-Sinfonie spielen.“

Erstaunlich viele bedeutende Dirigenten kommen übrigens vom Kontrabass. Giovanni Bottesini zum Beispiel oder Sergei Kussewizki. Bassisten begreifen eine Komposition von der Harmonie aus, Dirigenten sollten das ebenfalls können. „Es vereinfacht vieles, wenn man weiß, was unten passiert.“

Südwestfalen, wo?

Südwestfalen, wo?, haben die Freunde gelästert, als er die Stelle bei der Philharmonie aus über 200 Bewerbungen errungen hat. Diese Frage möchte er den Leuten austreiben. Denn der 39-Jährige kommt zu einem Orchester, das sich gerade durch Generationenwechsel kräftig verjüngt und das durch Initiative der NRW-Landesregierung von 61 auf 64 Musiker aufstocken kann. „Diese ganzen jungen Musiker, die machen alles mit. Ich kann mit dem Orchester fast wie mit einem Jugendorchester arbeiten. Diese Energie finde ich toll, und die möchte ich nutzen, um dem Orchester eine eine eigene Handschrift zu verpassen“, freut sich Nabil Shehata und ergänzt: „Wenn nichts angesagt wird, spielt jeder, wie er will. Das klingt dann ok, aber nicht homogen. Ich möchte erreichen, dass das Publikum sagt: Mensch, das Orchester klingt jetzt besser.“

Jedes Landesorchester steht in dem Konflikt, sich einerseits in der Region zu verwurzeln und andererseits auf Reisen zu gehen. Die richtige Balance zu finden, ist schwer, das weiß auch Nabil Shehata. Bei den Neujahrskonzerten will er in den nächsten Wochen Südwestfalen erkunden. Aber hauptsächlich zieht es den temperamentvollen Dirigenten in die weite Welt. „Ich möchte, dass man das Orchester über die Grenzen Südwestfalens hinaus kennt, dass es zum Begriff wird.“

Häufiger vor Ort

Nabil Shehata wird häufiger vor Ort präsent sein als sein Vorgänger. 13 Wochen im Jahr sind vertraglich beschlossen, der Vorgänger hatte acht. Der Sohn deutsch-ägyptischer Eltern wurde in Kuwait geboren und kam im Alter von vier Jahren nach Kirchlinteln bei Verden an der Aller. „Auf dem Land kenne ich mich aus.“ Mit seinem Orchester hat er viele Pläne. Mozart und Beethoven gehören aufs Programm, „dabei kann das Orchester seine Form zeigen“, aber auch das romantische Repertoire und Neuland. Mit einem Gaming-Projekt spricht er neue Zuhörer an, mit Side-by-Side-Konzerten will er Musikschüler einbinden.

Neues Probenzentrum in Sicht

Wenn alles gut geht, kann die Philharmonie Südwestfalen in wenigen Jahren von ihrem traditionellen Standort in der Hilchenbacher Schützenhalle nach Siegen umziehen, in ein neues Probenzentrum. Möglich wird das durch die Stiftung der Philharmonie, in der bislang mehr als zehn Millionen Euro zugestiftet wurden, vor allem von Barbara Lambrecht-Schadeberg, der Mäzenin des Orchesters.

Als Herausforderung verbucht Nabil Shehata, dass das Label Naxos die Philharmonie in seine Online-Datenbanken aufnimmt. Dazu werden ab der kommenden Spielzeit Videoaufnahmen produziert. „Das ist eine Chance für das Orchester, die müssen jetzt fit werden.“ Und dann träumt der junge Maestro davon, in Siegen auch Oper zu realisieren. „Das ist natürlich schwierig und teuer, aber die Opernschule ist wichtig für ein Orchester, weil sie ein Orchester wach und flexibel macht.“

Etwas bewegen

Nabil Shehata wohnt in Berlin und hat ein Appartement in Siegen angemietet. Seinen Schritt zur Philharmonie Südwestfalen bereut er keine Sekunde. „Viele Freunde streben A-Orchester oder Funkorchester an. Aber ich denke mir: Was willst Du denn da? Was kannst Du denen geben? Ich finde es spannender, eine Aufgabe zu übernehmen, bei der ich etwas bewegen kann.“

12 Neujahrskonzerte gibt die Philharmonie Südwestfalen ab dem 1. Januar zwischen Siegen und Meinerzhagen unter der Leitung von Nabil Shehata. Auf dem Programm stehen beschwingte Operettenmelodien. Zum Auftakt erklingt das Programm am 1. Januar gleich zweimal im Apollo-Theater Siegen. Beide Konzerte sind fast ausverkauft. www.apollosiegen.de www.philsw.de