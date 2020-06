Missbrauch der Tochter (2) gefilmt: Haftstrafen für Ehepaar

Hagen/Meinerzhagen. Das Ehepaar aus dem Sauerland hatte die eigene Tochter (2) missbraucht und dies auch gefilmt. Jetzt hat das Landgericht Hagen das Urteil gefällt.

Der Fall hat für Aufsehen und für Erschütterung gesorgt. Seit Dienstag musste sich ein Ehepaar aus Meinerzhagen im Märkischen Sauerland vor dem Landgericht Hagen verantworten. Mal jeweils einzeln, mal gemeinsamen sollen die beiden ihre erst zweijährige Tochter missbraucht und dies fotografiert und gefilmt haben. Jetzt ist der Prozess schneller zu Ende gegangen als zunächst geplant. Und zwar mit Haftstrafen für beide Angeklagten.

Der 37 Jahre alte Vater des kleinen Mädchens muss wegen schweren sexuellen Missbrauchs für vier Jahre in Haft, seine Ehefrau (32) für drei Jahre und vier Monate. Damit blieb die Jugendschutzkammer am Landgericht Hagen unter den Forderungen der Staatsanwältin, die für den Vater fünf Jahre und neun Monate sowie für die Mutter fünf Jahre und drei Monate Gefängnis gefordert hatte. Die Richter blieben aber auch weit von der Forderung der Verteidiger entfernt, die eine Bewährungsstrafe für vertretbar hielten.

Nach Durchsuchung in Bayern kommen Ermittler dem Ehepaar auf die Schliche

Der ursprünglich bis 17. Juni terminierte Prozess hatte vor allem wegen der Geständnisse der beiden Angeklagte schon am zweiten Prozesstag ein Ende gefunden. Allerdings hatte sie sich in ihren Geständnissen gegenseitig belastet.

Ohne die Ermittlungen gegen einen Mann aus Bayern wären die Taten vielleicht nicht ans Licht der Öffentlichkeit gelangt. Dem Mann aus Bayern hatte der Ehemann wohl schon in den Jahren 2014/15 kinderpornografische Bilder zugeschickt. Als die jetzt bei Ermittlungen gegen den Bayern gefunden wurden, kam es auch zu Hausdurchsuchungen bei dem Ehepaar. Und dort stießen die Beamten auf die Aufnahmen, die den Missbrauch an der eigenen Tochter dokumentieren.

Am Dienstag beim Prozessauftakt in Hagen hatten beide Angeklagten ein Geständnis abgelegt. Der Ehemann sagt, es tue ihm leid: „Ich kann es leider nicht mehr rückgängig machen und kann mir heute nicht mehr erklären, wie es dazu kommen konnte.“Auch seine Ehefrau gestand die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft ein, sie habe aber nicht aus eigenem Antrieb gehandelt, sagte sie: „Ich habe meinem Mann nur zugearbeitet. Ich wollte eine perfekte Ehefrau sein.“

Missbrauchtes Kind lebt nun in Pflegefamilie

In den Angeklagte Fällen hatte der Vater seine Tochter missbraucht und dies von seiner Frau filmen lassen, in einem anderen Fall tat er beides gleichzeitig. Und in einem weiteren Fall missbrauchte die Mutter ihre Tochter, filmte dies und schickte die Aufnahmen dann mit einem Messengerdienst an ihren Mann.

Bei der Durchsuchung der Polizei fanden die Beamten zudem eine Vielzahl weiterer kinderpornografsicher Bilder und Videos auf Rechner und Mobiltelefonen in der Wohnung. Die missbrauchte kleine Tochter und eine weitere Tochter, die nicht aus der gemeinsamen Ehe der Angeklagte stammen, leben inzwischen in Pflegefamilie. Dem Ehepaar, dem der Richter in seiner Urteilsbegründung „frivole Fantasie- und Lustwelten und teilweise perversen Gedanken“ attestierte, wurde das Sorgerecht entzogen.