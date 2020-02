Einsatzkräfte der Polizei durchsuchen das Wohnmobil, in dem sich der 45-Jährige zuvor verschanzt hatte.

Familienstreit in Schwerte

Familienstreit in Schwerte Mann aus Schwerte greift Polizisten mit einem Gasbrenner an

Schwerte. Familienstreit führt zum Einsatz von Spezialkräften der Polizei: Ein Mann (45) attackiert Beamte und verschanzt sich in seinem Wohnmobil.

Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben am heutigen Dienstagmorgen (25. Februar) in Schwerte einen 45-jährigen Mann festgenommen, der mit einem Gasbrenner Polizeibeamte angegriffen und sich dann in einem Wohnmobil verschanzt haben soll.

SEK holt den Mann unverletzt aus dem Fahrzeug

Die Beamten waren zu einem Familienstreit vor einem Haus gerufen worden, wie die Polizei mitteilt. Der polizeibekannte Mann habe die Polizisten attackiert und sich anschließend in dem vor der Tür stehenden Wohnmobil verschanzt.

Das SEK wurde hinzugezogen, da eine Gefährdung für den 45-Jährigen sowie für die Bewohner umliegender Häuser nicht ausgeschlossen werden konnte. Die Spezialeinsatzkräfte holten den Mann unverletzt aus dem Fahrzeug und nahmen ihn fest, so die Polizei.

Weitere Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.