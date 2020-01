Lüdenscheid: Massenprügelei nach "Streit um Bremshebel"

Der Streit um einen Bremshebel hat am Dienstag in Lüdenscheid eine Massenprügelei ausgelöst. Insgesamt 13 Personen traten und schlugen aufeinander ein und "wälzten sich prügelnd auf der Straße", berichtete am Mittwoch die Polizei.

Der Grund des Streits ließ sich laut Polizei nicht in allen Details benennen: "Es ging wohl um einen Bremshebel", sagte ein Behördensprecher am Mittwoch auf Nachfrage. Die Männer im Alter von 18 bis 25 Jahren hatten in einer Garagenauffahrt an der Heedfelder Straße, einer vierspurigen Hauptstraße in Sichtweite zum Lüdenscheider Kreishauses, an Motorrollern "geschraubt", als es gegen 16.45 Uhr zu dem Streit kam.

18-Jähriger schlug plötzlich mit einem Schlagring zu

"Ein 18-Jähriger zog sich einen Schlagring an die Hand und ging auf einen Gleichaltrigen los", berichtete die Polizei. "Nach und nach mischten sich immer mehr in den Streit ein, entweder um zu unterstützen oder um zu schlichten". Mehrere Smartphones seien dabei zu Bruch gegangen.

Der Streit eskalierte anschließend erneut, teilte die Polizei mit: Als Beamte dabei waren, erste Aussagen der Tatbeteiligten aufzunehmen, habe plötzlich ein Auto neben der Gruppe gehalten aus dem zwei Männer sprangen - laut Polizei Vater und Bruder eines Beteiligten. Die beiden hätten "die Gegner ihres Verwandten angeschrien und bedroht".

Die Polizeibeamten riefen mehrere weitere Streifenwagen herbei. Die Streithähne seien schließlich mit Hilfe von Pfefferspray und "einfacher körperliche Gewalt" durch die Polizisten getrennt und zur Raison gebracht worden, sagte der Polizeisprecher.

Strafanzeigen gegen vier der Männer

Gegen 18 Uhr, also nach knapp eineinviertel Stunden, sei der Einsatz beendet gewesen, berichtete der Sprecher. Mit dem Einsatzbericht danach dürften die Beamten noch jede Menge Arbeit gehabt haben. Der Polizeisprecher beschrieb ihn als "sehr lang". Die Polizei muss nun den genauen Hergang der Prügelei ermitteln. Einer der Beteiligten sei laut Polizei noch unbekannt. Zudem werde auch gegen eine 57-jährige Frau ermittelt, wohl die Mutter einer der Streithähne.

Die Polizei sprach schließlich mehrere Platzverweise gegen die Männer aus - und leitete Strafanzeigen gegen vier der Männer ein, wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung, Sachbeschädigung und Verstößen gegen das Waffengesetz. (dae)