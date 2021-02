Lüdenscheid: Mann rastet völlig aus und verwüstet Linienbus

Ein Mann ist in einem Linienbus in Lüdenscheid vollkommen ausgerastet und griff unter anderem den Fahrer an.

Ein Fahrgast ist am Montag in einem MVG-Bus der Linie 87 in Lüdenscheid vollkommen ausgerastet. Unter anderem zertrümmerte er eine Scheibe und riss die Fahrerkabinentür aus der Verankerung.

Wie die Polizei mitteilte, hat der 42-Jährige kurz vor Erreichen der Haltestelle Buckesfelder Straße eine Seitenscheibe mit einem Nothammer eingeschlagen. Der Busfahrer ließ die Fahrgäste aussteigen und informierte die Polizei.

Anschließend sei der Mann auf den Fahrer losgegangen und habe die gläserne Kabinentür herausgerissen. Dabei zog er sich den Angabe zufolge erhebliche Schnittverletzungen zu. Der Busfahrer war nach dem Angriff psychisch so angeschlagen, dass er abgelöst werden musste.

Mann wird in Psychiatrie eingewiesen

Er habe zudem versucht, seinen Mund-Nasen-Schutz zu essen und die Beamten bespuckt. Am Dienstag teilte die Polizei mit, dass der Mann in eine Psychiatrie eingewiesen worden sei. Über die Hintergründe Zornanfalls ist nichts bekannt. (mit dpa)