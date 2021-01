Lüdenscheid: Bewaffnete Männer fliehen vor Polizei

Lüdenscheid Wegen einer rücksichtslosen Autofahrt hat die Polizei in Lüdenscheid drei Männer verfolgt. Auf der Flucht zieht ein Beifahrer eine Schusswaffe.

Auf der Flucht vor der Polizei soll ein unbekannter Autofahrer in Lüdenscheid fast einen Beamten umgefahren haben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein Beifahrer soll aus dem wegfahrenden Auto zudem eine Schusswaffe aus dem Wagen in Richtung der Einsatzkräfte gerichtet haben. Die Polizei leitete laut Mitteilung eine Großfahndung nach dem Pkw mit den drei männlichen Insassen ein.

Ein Zeuge hatte die Polizei am Vormittag auf die rücksichtslose Fahrweise des Wagens mit gestohlenen Kennzeichen aufmerksam gemacht. Vor einer Polizeistreife raste der Wagen dann mit hohem Tempo davon.

Lüdenscheid: Polizei sucht rücksichtslose Autofahrer

In einer Kurve sei der Fahrer von der Straße abgekommen und mit drei geparkten Autos kollidiert. Die Polizeibeamten versuchten den Fluchtwagen einzukesseln, richteten ihre Waffen auf die Insassen und forderten sie auf, auszusteigen. Der Fahrer habe daraufhin Gas gegeben und war leicht gegen den Streifenwagen gestoßen. Ein Polizist musste zur Seite springen, um nicht überfahren zu werden, wie es weiter hieß.

Mehrere Zeugen berichteten der Polizei anschließend, das inzwischen stark beschädigte Auto mit hohem Tempo und rücksichtsloser Fahrweise gesehen zu haben. In Herscheid musste demnach eine Frau von der Straße springen, um dem Auto auszuweichen.

Die Polizei sucht weiterhin nach den drei flüchtigen Männern. Sie nimmt Hinweise entgegen. Die Männer waren zu dritt. Eine Person war etwa 180 Zentimeter groß, trug eine Mütze und war dunkel gekleidet. Eine zweite Person war etwa 165 Zentimeter groß und trug ebenfalls Mütze sowie dunkle Kleidung.