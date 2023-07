Linda Voßbeck ist stv. Leiterin der Buchhandlung Mayer'sche/Thalia in Arnsberg-Neheim.

Südwestfalen liest Linda Voßbeck aus Neheim liest „One of the Girls“

Warum Linda Voßbeck aus Neheim die Autorin Lucy Clarke als spannende Ferienlektüre empfiehlt.

Diese Geschichte konnte mich ab der ersten Seite komplett überzeugen. Es geht um sechs Frauen, die auf einer griechischen Insel einen Junggesellinnenabschied feiern. Von der abgelegenen Villa mit Meerblick bis hin zu den malerischen Tavernen scheint der Urlaub nahezu perfekt.

Doch die Idylle bekommt bald tiefe Risse, denn jede der sechs Freundinnen hat etwas zu verbergen und alles droht nach und nach ans Licht zu kommen.

Lesen Sie auch:

Kulinarisches aus aller Welt

Die Tage in der Buchhandlung Morisaki

Morgen mach ich bessere Fehler

Die Geschichte strahlt vor allem durch ihre authentischen Figuren, die alle sowohl ihre Ecken und Kanten als auch ihre persönlichen Probleme haben. Der Leser erfährt gleich zu Anfang, dass es auf der Reise zu einem Unglück mit Todesfall kommt. Es ist lange noch nicht greifbar, aber es hängt etwas in der Luft.

Wer aber stirbt und wie dieses passiert, wird lange Zeit nicht verraten und macht diesen Spannungsroman zu einem echten Pageturner. Der Autorin Lucy Clarke ist es definitiv gelungen, eine bunte Mischung aus unterschiedlichen Charakteren zu erschaffen. Alle sechs Frauen haben eine erkennbare Persönlichkeit, die dafür gesorgt hat, dass sie mir mehr oder weniger sympathisch waren. Im Laufe der Geschichte ist meine Sympathie für die eine gestiegen und für die andere gesunken. Jedenfalls sieht man die Damen am Ende mit anderen Augen.

Die Autorin lebt an der Südküste Englands und verbindet in ihren Romanen Spannung mit schönen Urlaubsorten. Ihre Bücher wurden in über 20 Sprachen übersetzt.

Dieses Buch hat alles, was eine Urlaubslektüre braucht. Spannung ohne blutige Szenen, Drama, Sonnenschein, Knistern in der Luft, ein leichter und lockerer und vor allem unterhaltsamer Schreibstil und eine große Portion Plottwists.

Als kleinen Bonus bekommt man bei der bildreichen Schilderung der griechischen Insel selbst bald Lust auf Urlaub.

Lucy Clarke: One of the Girls. DTV Verlag, 15,95 €