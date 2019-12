Warum ist Leise rieselt der Schnee so populär geworden? Das verraten wir heute im Liederprojekt. Singen sie mit!

Liederprojekt: Heute singen wir Leise rieselt der Schnee

Nicht alle Weihnachtslieder spielen an der Krippe. Seit dem Biedermeier wird es modern, das Gemütvolle der deutschen Weihnacht in Naturbildern zu beschreiben. Mit „Leise rieselt der Schnee“ ist das dem evangelischen Pfarrer Eduard Ebel 1895 derart gut gelungen, dass das Lied bis heute zu den populärsten gehört. Ebel gelingt der Kunstgriff, die in winterlichem Eis verharrende Natur mit der Erwartung des Christfestes durch die Menschen zu verknüpfen. Denn sogar die Natur scheint vor lauter Vorfreude wie erstarrt. Zu den typischen Motiven des biedermeierlichen Weihnachtsliedes gehört die psychologische Feststellung, dass die Weihnachtszeit keinen Streit und keinen Kummer duldet, sondern den Menschen warme Herzen schenkt: „Sorge des Lebens verhallt. Freue Dich, Christkind kommt bald.“

