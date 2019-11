Hüsten: Streit um drei Knöllchen landet am Bundesgerichtshof

So hat der Parkraum-Service Wickede den von ihm bewirstchafteten Parkplatz am Karolinen-Hospital ausgeschildert

Hüsten/Karlsruhe. Am Bundesgerichtshof wird jetzt ein Rechtsstreit ausgetragen, bei dem es um nicht bezahlte Parkgebühren am Hüstener Karolinen-Hospital geht.

Der Rechtsstreit der Hüstenerin Margret Vahrst um die Zahlung von drei „Knöllchen“, die der Parkraum-Sercicve Wickede einfordert, landete jetzt sogar vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Am Mittwoch wurde am BGH verhandelt, ein Urteil wird am 18. Dezember 2019 erwartet.