Dortmund. Porsche will jüngere und weiblichere Kunden gewinnen. Das weltexklusive Haus der Hülpert-Gruppe am Dortmunder Flughafen soll dabei helfen.

Das modernste Porschezentrum der Welt steht in Sichtweite des Flughafens Dortmund.

Dass es „Porsche-Destination“ heißt, hat mit dem Airport allerdings herzlich wenig zu tun. Der imposante Bau soll vielmehr die Vision dessen verkörpern, wie die exklusive Sportwagenmarke aus Zuffenhausen sich gerne selber sähe: „Es soll und muss warm sein. Bringt Seele rein, das ist noch wichtiger als schöne Wände“, riet Porsche-Vorstand Detlev von Platen am Mittwochabend bei der offiziellen Eröffnung des Vorzeigeprojektes, das ein Sehnsuchtsort werden soll. Wenn es geht, für eine jüngere und weiblichere Kundschaft als sie heute in die beinahe 900 Porschezentren weltweit strömt. Aktuell sind acht von zehn Kunden hier männlich – Altersschnitt 52 Jahre.

Porsche-Deutschlandchef Alexander Pollich und Porsche AG-Vorstand Detlev von Platen mit Hülpert-Gesellschafterin Eva Kreutzberg (v. rechts) am Mittwochabend bei der offiziellen Eröffnung der ersten „Porsche-Destination“ der Welt. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

In den kommenden zehn Jahren sollen alle Porschehäuser in Anlehnung an das Vorbild in Holzwickede am Dortmunder Flughafen gemäß der neuen Philosophie gebaut werden. Für immerhin gut ein Jahr wird die Hülpert-Destination weltexklusiv bleiben.

Erst Anfang bis Mitte 2022 wird in Stuttgart an der Wiege des Sportwagenherstellers das zweite Zentrum dieser Art fertiggestellt werden, erklärt Porsche-Deutschlandchef Alexander Pollich. Die Eigentümerfamilien der Hülpert-Gruppe haben sich im Sommer 2019 bei einem Treffen mit Detlev von Platen im Porsche-Mekka Kalifornien für das Wagnis entschieden, unweit des bisherigen Standortes einen respektablen zweistelligen Millionenbetrag in die Hände zu nehmen, um auf dem rund 25.000 Quadratmeter großen Areal die Porsche-Vision als erster Händler umzusetzen.

„Hülpert ist auch ein bisschen Versuchskaninchen. Es braucht schon Mut, um Pilot zu sein“, klopft Porsche-Deutschlandchef Alexander Pollich den Investoren verbal auf die Schulter. Ob die Gesellschafter diesen Mut heute, in Coronazeiten, noch einmal aufbrächten, bleibt offen.

Elektrisch und digital wird die Zukunft bei Porsche. „Aber es wird auch in Zukunft einen puristischen 911 geben, auch mit Euro 7“, versichert Detlev von Platen, Vorstand für Vertieb und Marketing bei der Porsche AG. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Andererseits ist Porsche die Marke, der das Virus recht wenig anzuhaben scheint. Auch in diesem Jahr sind die Absatzzahlen im Branchenvergleich überdurchschnittlich. Gerade hat der Sportwagenhersteller bekräftigt, dass 15 Prozent Rendite realistisch sind. Der Absatz des vollelektrischen Taycan kam zwar 2020 ins Stocken, aber wohl vor allem, weil es Schwierigkeiten in der Zulieferer-Kette gab. 2021 soll und muss der Absatz beschleunigt werden. Nachfrage ist vorhanden. Zumal nicht mehr nur der teure Turbo S (ab 185.000 Euro) im Angebot sein wird. Ab dem Frühjahr soll eine Basisversion für unter 100.000 Euro zu haben sein. „Nicht arrogant, aber weiter exklusiv“, gibt Porschevorstand von Platen die Linie vor.

Gläserne Werkstatt – „Wie in einem guten Restaurant“

Die Porsche-Destination am Dortmunder Flughafen ist als besonderer Präsentierteller für die Elektrofahrzeuge der Zuffenhausener konzipiert, die kommendes Jahr durch einen Elektro-Macan (SUV) ergänzt werden soll. Schließlich will der Sportwagenhersteller bis 2025 die Hälfte der Flotte elektrifiziert haben, Hybride inklusive. Vier Schnellladesäulen können heute schon auf dem Parkplatz angefahren werden. Hochvolt-Reparaturplätze stehen in der gläsernen Werkstatt, die für Kunden von der Café-Lounge aus einsehbar ist, bereit. „Erste Klasse“, findet von Platen die Umsetzung des Konzepts: „Wie in einem guten Restaurant, da wollen sie auch den Koch sehen.“

Erster Porschepartner in Westfalen Die Hülpert-Gruppe mit Sitz in Dortmund ist mit zwölf Standorten einer der großen VAG-Händler in NRW und seit 1950 erster Porsche-Partner in Westfalen . Um die Kapazität von rund 1000 auf ca. 1500 (Ziel für 2022/23) zu steigern, wurde investiert. 82 Beschäftigte kümmern sich in der Carrera-Straße 1 um Porschekunden.

Mehr als 1000 Porsche, neue und gebrauchte, wechseln bei Hülpert in Dortmund jährlich die Besitzer. Das soll reichen, um die Rechnung für die „Destination“ zu begleichen. „In ein paar Jahren“, versichert Christoph Kösters, Hülperts Porsche-Geschäftsführer in Dortmund.