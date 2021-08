Großeinsatz für die Soester Feuerwehr am Freitagabend. In Thönigsen brannte das Wohnhaus auf einem landwirtschaftlichen Anwesen.

Feuerwehreinsatz Hoher Schaden bei Brand in Soest - Bewohner unverletzt

Soest. Auf einem Bauernhof in Soest-Thönigsen hat das Dach des Wohnhauses gebrannt. Die Feuerwehr schätzt den Schaden auf mehrere Hunderttausend Euro.

Bei einem Wohnhausbrand in Soest-Thöningsen ist nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden. Nach Angaben der Feuerwehr war der Brand am Freitagabend im Dachbereich des Wohnhauses auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Ortsteil Thöningsen ausgebrochen. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig vor den Flammen in Sicherheit bringen.

Bei Eintreffen der Feuerwehr stand eine erhebliche Fläche des Daches bereits in Flammen. Da sich der Brand schnell auf das nahezu gesamte Dachgeschoss ausweitete und verhindert werden musste, dass auch Nachbargebäude in Mitleidenschaft gezogen werden, wurden zahlreiche Feuerwehrleute und Großgerät aus den umliegenden Gemeinden angefordert. Um genug Löschwasser zu haben, richtete die Feuerwehr einen Pendelverkehr ein, die B475 war deswegen zeitweise gesperrt..

Die Löscharbeiten dauerten laut Feuerwehr bis weit in die Nacht an. Insgesamt 150 Einsatzkräfte waren vor Ort. Hinweise auf die Brandursache gibt es noch keine, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (red)

