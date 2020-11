Corona in Hagen: Zwei Schulen bleiben ab sofort geschlossen

Hohenlimburg. Tausende Schüler sind in Hagen bis Ende November im Fernunterricht. Der Grund: An zwei Schulen sind zu viele Lehrer sind in Quarantäne

Die Kaufmannschule II ist für den Unterricht geschlossen. Vorerst bis zum 21. November werden die knapp 1500 Schülerinnen und Schüler nun per Internet-Plattformen zuhause unterrichtet. Nötig wurde dieser Schritt an der Kaufmannschule II, weil dort zuletzt 36 der 70 Lehrerinnen und Lehrer nicht mehr für den Unterricht in der Schule zur Verfügung standen. 24 der 36 Lehrkräfte hatten im Unterricht Kontakt mit Corona-Infizierten und befinden sich deshalb in Quarantäne.

Hinzu kommen fünf Lehrkräfte, die sich in Quarantäne befinden, weil Corona-Fälle in ihrem privaten Umfeld aufgetreten waren, sowie mehrere Krankheitsfälle im Kollegium unabhängig von Corona. Nur eine Person aus dem Kollegium ist seit den Herbstferien tatsächlich mit Corona infiziert, begab sich nach Ferienende aber nicht mehr in die Schule. In der Schülerschaft waren zuletzt neun Corona-Fälle aufgetreten.

Quarantäne-Fälle machen große Probleme

„Wir hatten kaum Ansteckungen in der Schule, und auch die meisten Lehrer sind nicht krank“, betont Schulleiter Thomas Vogl. „Es sind die vielen Quarantäne-Fälle, die uns Probleme bereiten.“ Denn sobald zuletzt die einen aus der Quarantäne zurückkehrten, begaben sich neue Verdachtsfälle hinein.

Deshalb nun der Distanzunterricht, um die Infektionsketten zu bremsen. „Wir sind gemeinsam mit dem Gesundheitsamt guten Mutes, dass diese Zäsur ein wenig Ruhe und Sicherheit bringt.“

Vorbereitet auf Fernunterricht

Für die Schülerschaft sind feste Zeiträume am Tag festgelegt, in denen Video-Konferenzen, Online-Fragestunden und ähnliches. stattfinden. , Schulsozialarbeit und Schulseelsorge bieten Online-Sprechstunden an. Schon vor den Herbstferien seien Kollegium und Schülerschaft für den Einsatz von E-Learning-Plattformen geschult worden, so Vogl. Er plane nun für die Zeit nach dem 23. November. Dann soll die K II wieder in den Regelbetrieb im Schulgebäude zurückkehren – so der aktuelle Stand. Auch an der K I findet seit Dienstag der Unterricht als Distanzunterricht statt.

Laut Schulministerium befinden sich in NRW mehr als 50.000 Schüler in Quarantäne und sechs Schulen sind geschlossen. Die Zahlen sind jedoch vom 4. November und damit eine Woche alt. Jeden Mittwoch fragt die Landesregierung das Infektionsgeschehen an den Schulen des Landes ab.